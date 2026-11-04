Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 74 bini aştı

Gazze Şeridi'nde uzun süredir devam eden İsrail soykırımı tırmanmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, devam eden ihlaller ve saldırılar nedeniyle can kaybı ile yaralı sayısındaki artışa ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 74 BİN 618'E ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü katliamın bilançosunu güncelledi. Açıklanan verilere göre bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 74 bin 618'e, yaralananların sayısı ise 175 bin 920'ye yükseldi.

ATEŞKES SÜRECİNDE BİN 602 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes mutabakatına rağmen bölgede can kayıpları durmadı. Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana meydana gelen saldırı ve ihlallerde ölenlerin sayısının bin 602'ye, yaralı sayısının ise 5 bin 794'e ulaştığını aktardı.

SON 24 SAATTE YENİ KAYIPLAR VE YARALILAR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun son 24 saat içerisinde düzenlediği saldırılarda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, daha önce ağır yaralanan 1 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Aynı süre zarfında 21 kişinin daha yaralanarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

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