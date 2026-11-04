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Ben-Gvir tehdit etti askerler kurşun sıktı

Ben-Gvir tehdit etti askerler kurşun sıktı

04:00, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ben-Gvir tehdit etti askerler kurşun sıktı
Ben-Gvir'in, eylül ayında hücresine baskın düzenlediği gün Selame'nin 9 kurşunla yaralandığı aktarıldı.

İşgalci İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eylül ayında hücresine girerek ölümle tehdit ettiği Filistinli esir Hasan Selame'nin, aynı gün cezaevi görevlileri tarafından darbedildiği ve vücudunun çeşitli bölgelerine 9 el ateş edildiği bildirildi. Hamas, Selame’nin tedaviye erişmesi ve İsrail'in hesap vermesi için acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail, işkence merkezlerine tutmaya devam ettiği Filistinli esirlere zulüm etmeyi sürdürüyor. Filistin basınındaki haberlerde, Ben-Gvir'in, eylül ayında hücresine baskın düzenlediği gün Selame'nin 9 kurşunla yaralandığı aktarıldı. Yaşanan olayla ilgili daha fazla detay verilmedi. Haberlerde Selame'nin yaralandığı kurşunların plastik mi yoksa gerçek mermi mi olduğu da paylaşılmadı. Selame’nin nişanlısı Gufran ez-Zamil’in aktardığına göre Selame, kendisine “Seni öldürmek istiyorum. Seni idama mahkum etmek istiyorum” diyen Itamar Ben-Gvir’in hücresinde video çekmesinden önce darbedildi. Aynı gün saat 16.00’da hücreye yeniden baskın düzenleyen İsrail güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı. Üç gün sonra yaraları fotoğraflanan Selame’nin, tedavi edilmeden yalnızca ağrı kesici verilerek hücresine gönderildiği belirtildi. 2 Kasım’daki avukat görüşmesinde ise yaraları nedeniyle acı çektiği, bitkin olduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

TERÖR EYLEMİ

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Şedid, Ben-Gvir'in baskın yaptığı gün Selame'nin 9 kurşunla ağır yaralanmasının İsrail'in "Filistinli esiri çeşitli yollarla öldürmeye çalıştığını" ve durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu vurguladı. Selame'nin ağır yaralanmasını "korkakça bir suç ve terör eylemi" olarak niteleyen Şedid, Filistinli esire yönelik fiziksel ve psikolojik saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu. Şedid, İsrail'in, kötü muamele ve işkenceye rağmen Selame'nin kararlılığını ve iradesini kıramayacağını ifade etti.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Selame ve diğer Filistinli esirlerin hayatlarından İsrail'i sorumlu tutan Şedid, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile insan hakları, insani yardım ve sağlık kuruluşlarına acil müdahale çağrısında bulundu. Şedid, Filistinli esirlerin gerekli tedaviye erişiminin sağlanmasını ve İsrail'in uluslararası sözleşmeleri ve hukuku ihlal etmesi nedeniyle hesap vermesini istedi. Şedid, ayrıca Filistin halkı ve esirlerin haklarıyla ilgilenen kuruluşlara, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik destek faaliyetlerini artırma çağrısı yaptı. Esirlerin özgürlüklerine kavuşana kadar desteklenmesinin önemine vurgu yapan Şedid, bunun Filistin halkının ve direnişinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

48 MÜEBBET HAPİS CEZASI

1987'deki Birinci İntifada'ya katılan Filistinli Hasan Selame, terör devleti İsrail tarafından onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemlerden sorumlu tutuluyor. "Kutsal İntikam Eylemlerinin Kahramanı" olarak anılan Selame, 48 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İsrail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında Selame'nin serbest bırakılmasını reddetmişti. İsrail Meclisi, Mart 2026 sonunda Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesine olanak tanıyan yasa tasarısını 48'e karşı 62 oyla kabul etmişti.


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Başlıklar :Itamar Ben-GvirFilistinHasan Selame
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