Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait iki İHA düşürüldü
14:15, 03/11/2026, Salı
AA
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Hürmüz Boğazı yakınlarında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait olduğu öne sürülen iki insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.
İran, Hürmüzgan eyaletinde ABD’ye ait iki Lucas marka kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’na yakın bölgedeki Bender Hamir kenti semalarında 2 kamikaze İHA düşürüldü.
Açıklamada, kamikaze İHA’ların ABD yapımı Lucas marka oldukları ve hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ileri sürüldü.
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Başlıklar :Bender HamirHürmüz Boğazıİran