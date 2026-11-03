Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait iki İHA düşürüldü

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump'ın parmaklıklar ardındaki bekleyişi ilgi odağı oldu

İran’ın başkenti Tahran’da Tecriş Meydanı’na kurulan sembolik bir hücre, vatandaşların ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. Hücreye yerleştirilen ABD Başkanı Donald Trump kılığındaki oyuncu, Trump’ın jest ve mimiklerini taklit ederek gün boyu parmaklıklar ardında bekleyişini sürdürüyor. Reklam panosu şeklinde tasarlanan bu sıra dışı gösteriyi izlemek ve görüntülemek isteyenlerin yarattığı yoğunluk nedeniyle bölgedeki araç trafiği de zaman zaman kilitleniyor.