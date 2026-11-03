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Bu manyak nükleer savaş peşinde

Bu manyak nükleer savaş peşinde

04:00, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 04:09, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Bu manyak nükleer savaş peşinde
Donald Trump, Netanyahu.

İsrail’deki 27 Ekim seçimlerinde oluşan tabloyla hükümet kurması zorlaşan Netanyahu, iktidarda kalabilmek için daha büyük yıkım peşinde. ABD’deki MAGA hareketinin önemli ismi gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Trump’ı her gün aradığını ve İran’a nükleer saldırı için baskı yaptığını söyledi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Netanyahu'nun Trump üzerindeki baskısını artırarak Washington'ı İran'a nükleer saldırı seçeneğine sürüklediğini öne sürdü. Hedefte İran'ın merkezindeki Kazma Dağı'nın bulunduğunu iddia eden Carlson, saldırının Basra Körfezi'nde 100 milyon insanın su kaynaklarını zehirleyebileceği uyarısında bulundu. “Uçurumun kenarındayız” diyen Carlson, Trump'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar nükleer silah kullanma kararı verebileceğini savundu.

HEDEFTE KAZMA DAĞI VAR

Carlson'a göre saldırının hedefinde, İran'ın merkezinde bulunan Kazma Dağı yer alıyor. İsrail istihbaratının İran'ın bölgedeki nükleer zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlattığını iddia ettiğini belirten Carlson, tesislerin yaklaşık 90 metre kalınlığındaki yekpare granit tabakanın altında bulunduğunu savundu. ABD'nin konvansiyonel silahlarının bu derinlikteki tünelleri imha edemeyeceğini öne süren Carlson, nükleer silah kullanımının masadaki tek askeri seçenek olduğunu iddia etti.

B61-12 İLE VURABİLİR

Uzmanlar, ABD’nin Kazma Dağı’ndaki nükleer tesisi B61-12 sığınak delici bombalarla vurmaya hazırlandığını belirtirken, “bu bombaların yerin en fazla 65 metre derinine nüfuz edebildiğini ancak tesislerin 80 ila 100 metre derinlikte olduğunu” ifade diyor.

NETANYAHU HER GÜN ARIYOR

Netanyahu'nun nükleer saldırı için Trump'ı her gün aradığını öne süren Carlson, İsrail Başbakanı'nın siyasi geleceğini de İran savaşına bağladığını savundu. İsrail'deki seçimlerin ardından Trump'ın doğrudan müdahalesi ve desteği olmadan Netanyahu'nun hükümet kurmasının mümkün olmayacağını iddia eden Carlson, başbakanın koltuğunu kaybetmesi halinde soruşturmalarla ve muhtemel hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

100 MİLYON İNSANI TEHDİT EDİYOR

Olası bir nükleer saldırının sonuçlarının İran sınırlarını aşacağını belirten Carlson, Kazma Dağı'nda gerçekleştirilecek yer üstü patlamasının radyoaktif serpintiye yol açarak Basra Körfezi'ni kirletebileceğini savundu. Böyle bir senaryoda yaklaşık 100 milyon insanın su kaynaklarının zehirlenebileceği uyarısında bulunan Carlson, nükleer silah kullanımının bölgesel yıkımı katlayacağını ifade etti. ABD'nin savaşta nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu hatırlatan gazeteci, Washington'un böyle bir adım atmasının diğer ülkelere de emsal oluşturacağını ve Üçüncü Dünya Savaşı riskini büyüteceğini ileri sürdü. “Uçurumun kenarındayız” diyen Carlson, Trump'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda karar verebileceğini iddia etti.

BEKAYİ: TOP WASHINGTON’DA

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyetinin Katar’ın başkenti Doha’da, ABD tarafına son teklifini sunduğunu belirterek, “Top artık Washington’da” dedi. Tahran'ın 7 şarttan oluşan 7 günlük planının İran'ın son girişimi olduğunu belirten Bekayi, "Deniz ablukası kalkmadan, İran'ın talepleri karşılanmadan ve bu talepler uygulanma aşamasına geçirilmeden Hürmüz Boğazı açılamaz. Top ABD'nin sahasında. ABD karar almalı” diye konuştu.

Savaşın faturasını Körfez’e çıkaracak

  • Wall Street Journal’in (WSJ), ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı iddiaya göre, ABD yönetimi İran’ın saldırılarında hasar gören üslerinin tamiri için gereken maliyeti Körfez ülkelerinden karşılamak istiyor. Yetkililer, tamir için en az 5 milyar dolar, en fazla ise 15 milyar dolar gerekebileceğini öne sürdü. WSJ’nin iddiasına göre, ABD-İran Savaşı’nın başından beri ABD’ye ait bölgedeki üslerde en az 274 yapı hasar görürken, savaşın toplam maliyeti 47 milyar doları aştı.

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Başlıklar :ABDİranİsrail
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