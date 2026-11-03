Seul’de gündem savunma ve nükleer enerji

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Kore ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un davetiyle yaptığı Seul ziyareti öncesinde Yonhap’a mülakat veren Erdoğan, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun sağlam tarihi temellere dayandığını vurgulayan Erdoğan, bu dostluğun Kore Savaşı’nın zor günlerinde filizlendiğinin, aradan geçen on yıllara rağmen değerinden hiçbir şey kaybetmediğinin altını çizdi.

İLİŞKİLER İVME KAZANACAK

İlişkilerin temelinde o günlerden bu yana kardeşlik ve karşılıklı güvenin bulunduğunu ve bu mirası gelecek nesillere güçlü şekilde taşımanın bir görev olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Seul ziyaretimizde önceliğimiz, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmek ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırmaktır. Savunma sanayii, nükleer enerji, yüksek teknoloji, yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli fırsatlar görüyoruz. Bu fırsatları somut projelere dönüştürmek, şirketlerimizin önünü açmak ve karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. İkili ticarette 15 milyar dolarlık hacim hedefimiz var. Bu hedefe ulaşırken ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturmayı, yatırımları artırmayı ve üretim alanında daha yakın çalışmayı önemsiyoruz. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacak somut adımlara vesile olacağına inanıyorum.”

NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi’ne ilişkin müzakerelerde gelinen son aşamayla ilgili Erdoğan, bu konularda Güney Kore ile yürütülen görüşmelerin önemsendiğinin altını çizdi. “Koreli dostlarımızın nükleer enerji alanındaki tecrübesini biliyoruz” vurgusu yapan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptının ardından KEPCO ile ön fizibilite kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Projenin teknik ve ekonomik şartları ile yatırım modeli üzerinde değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Elektriğin hangi maliyetle üretileceği, yatırımın nasıl finanse edileceği ve projenin Türkiye ekonomisine kazandıracakları nihai kararda belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerle yürütülen temasların da dikkate alındığının altını çizen Erdoğan, bütün seçeneklerin Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiğini anlattı.

Daha büyük başarılara ulaşabiliriz

İkili ticaret hacminin dağılımında dengesizlik görüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, “2025'te Kore’ye ihracatımız yaklaşık 1,14 milyar dolar olurken ithalatımız 10,26 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Biz, bu farkın azaltılmasını, ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Kore Cumhuriyeti’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikimiyle Türkiye’nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz. Hyundai’nin ülkemizdeki köklü otomotiv üretim faaliyetleri ve POSCO’nun çelik sektöründeki yatırımları, bu ortaklığın somut örnekleridir. Hyundai’nin İzmit’teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasını da memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Elektronik, yarı iletken teknolojileri, makine ve endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, biyoteknoloji, ilaç ve tıbbi cihazlar ile yenilenebilir enerji alanlarında önemli imkânların bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, Koreli yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını artırmalarını arzu ettiğini belirtti.

Akıllı ulaşımda ortaklık

Hürmüz Boğazı’nda yaşananlara değinen Erdoğan, “Yaşanan kriz, uluslararası ticarette güvenilir alternatif güzergahlar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumumuzu, güçlü bir ulaştırma ve lojistik altyapısıyla destekliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarında Koreli şirketlerin daha fazla yer almasını arzu ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Özellikle demir yolu altyapısı, lojistik merkezleri ve akıllı ulaştırma sistemlerinde ortak yatırımlar geliştirebiliriz” dedi.

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