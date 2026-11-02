Muğla sallandı: AFAD detayları duyurdu
20:01, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:13, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
AFAD, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntının oluştuğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, Girit Adasının güneyindeki depremin Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya'da da hissedildiği ifade edildi.
Sarsıntının derinliği 9 kilometre, Datça'ya uzaklığı ise 253 kilometre olarak ölçüldü.
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