İslam dünyasının ortak meseleleri masada: Cevdet Yılmaz İİT Genel Sekreteri ile görüştü

Ayrıca, ülkemizin FAO Genel Direktörlüğü adaylığına destek ile Kıbrıs Türklerinin ve Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının haklarının korunmasına ilişkin beklentilerimizi paylaştık. Sayın Genel Sekreter ile birlikte, İSEDAK kapsamında üye ülkelerin projelerinin tanıtıldığı Proje Sergisi’ni de ziyaret ederek, Gazze’de yakınlarını kaybeden Filistinli üç kardeşin hazırladığı seramik eseri teslim aldık."