İBB el değiştirebilir: DEM Parti'den CHP'yi sarsacak hamle
, Pazartesi11:59, 02/11/2026
Yeni Şafak
DEM Parti'nin "Kent Uzlaşısı" kapsamında CHP listelerinden seçilen meclis üyelerinin kendi partileri altında çalışacağını açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirdi
DEM Parti, “Kent Uzlaşısı” kapsamında CHP listelerinden belediye meclislerine seçilen kendisine yakın üyelerin partiye katılacağını duyurdu. Kararın İBB ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dağılımını değiştirmesi beklenirken, İstanbul’da olası başkanvekilliği seçimi de yeniden gündeme geldi.
DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde
"Kent Uzlaşısı"kapsamında CHP listelerinden ya da ortak iradeyle belediye meclislerine giren kendisine yakın üyelerin siyasi faaliyetlerini artık DEM Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.
İBB el değiştirebilir
Kararın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Mersin başta olmak üzere belediye meclislerindeki sandalye dengelerini değiştirmesi bekleniyor. Gelişme, olası bir İBB Başkanvekilliği seçiminde yönetimin el değiştirmesi ihtimalini de yeniden gündeme taşıdı.
"Meclis üyeleri partiye katılacak"
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, son iki buçuk yılda yerel yönetimlerde yaşanan gelişmeler ve istifaların ardından durum değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve muhalefet partilerinin tarihi bir başarı elde ettiği yerel seçimlere, metropollerde yaşayan halklarımızın, kent bileşenlerinin ve demokrasi güçlerinin ortak iradesi doğrultusunda Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılmıştık. Aradan geçen iki buçuk yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür."
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