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İl olacak ilçeler hangileri? MHP lideri Bahçeli 19 yeni ilin listesini açıkladı

İl olacak ilçeler hangileri? MHP lideri Bahçeli 19 yeni ilin listesini açıkladı

10:45, 02/11/2026, Pazartesi
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İl olacak ilçeler hangileri? MHP lideri Bahçeli 19 yeni ilin listesini açıkladı
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘100 İl 1000 İlçe’ projesinin detaylarını paylaşarak il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı. Bölgesel kalkınma, yerel yönetimlerde reform ve kamu hizmetlerinde verimlilik hedeflenen projede; Polatlı'dan Alanya'ya, Bandırma'dan Siverek'e kadar listeye giren ilçeler ve idari yapılanmada atılacak yeni adımlar belli oldu.

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
,
‘100 İl 1000 İlçe’
projesinin Türkiye’nin kudretli geleceğine dönük bir büyüme stratejisi olduğunu belirterek, yerel yönetimlerde şeffaflık ve etkin denetim çağrısı yaptı; kamu kaynaklarının rant yerine vatandaşın huzur ve refahı için kullanılması gerektiğini vurguladı.
İl için önerilen ilçelerin değerlendirilmesinde
'Türk ve Türkiye Yüzyılı'
hedefinin de dikkate alındığını belirten Bahçeli, önerilen idari yapılanmanın, mülki idarede hantallığın giderilmesine ve bölgesel kalkınma odaklarının güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında yerel ihtiyaçların daha doğru tespit edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Verimlilik artacak

TÜRKGÜN gazetesine konuşan Bahçeli,
"Proje hayata geçince kamu hizmetleri vatandaşlara coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulabilecek; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimlilik artacak; idari koordinasyon güçlenecek ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselecektir"
 dedi.

Görev alanları yeniden tanımlanmalı

Bahçeli,
"Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat yeniden düzenlenmeli"
 diye konuştu.
Kamu idaresinin hem merkez teşkilatının hem de mahallî idare sisteminin iyileştirilme ihtiyacı bulunduğunu belirten Bahçeli,
"İl ve ilçe teşkilatlanması yeniden düzenlenmeli, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri netleştirilmeli, kamu personel rejimi liyakat esaslı biçimde yapılandırılmalı ve muhtarlık kurumu güçlendirilmeli"
ifadelerini kullandı.

"Siyaset alanını genişletecek"

19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması ile idari yapının yanı sıra siyasi yapıda da değişiklikler olacağını dile getiren Bahçeli,
"Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecek. Düzenleme, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idarede stratejik büyüme hamlesi olarak öne çıkacak, toplumsal motivasyonu artıracak"
 dedi.

Hangi ilçeler il olacak?

MHP lideri il olacak 19 ilçeyi şöyle sıraladı;
İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli.
Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek.
Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus.
Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar.
Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.

Diğer yandan kurulması hedeflenen 78 ilçe, yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı, yahut mevcut iller kapsamında da oluşturulabilecek.

"Yeni iller de kurulabilir"

Bahçeli il olabilecek ilçelerin nüfusun yanı sıra objektif kriterler dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti. Çalışmanın nihai bir liste olmadığını vurgulayan Bahçeli, ilerleyen dönemde yeni illerin kurulabileceğini, bu konudaki son kararın ise TBMM’nin yasama iradesine bağlı olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli yeni projeyi paylaştı: 19 yeni il 78 yeni ilçe kurulmalı
Gündem
Devlet Bahçeli yeni projeyi paylaştı: 19 yeni il 78 yeni ilçe kurulmalı

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