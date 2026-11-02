Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada dört şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen isimlerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklandı.
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen 10 kişiden dördü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi’ne yönelik yürütülen kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında şüphelilerden 10’u gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de bulunuyordu.
10 şüpheliden dördü tutuklandı
Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
Sevk edilen isimlerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklandı.
Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrolle serbest bırakıldı.