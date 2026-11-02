'Mekke Anlaşması' çarşamba günü TBMM gündeminde
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik ve askeri iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan Mekke Anlaşması iç hukuk onay sürecine girdi. Üçlü savunma paktı niteliği taşıyan anlaşmanın kanun teklifi bu hafta Meclis'in ana gündem maddelerinden biri olacak.
AK Parti grubundan aktarılan bilgilere göre, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması" kanun teklifi Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'na getiriliyor. Üç ülkenin ortak savunma altyapısını ve askeri dayanışmasını hedefleyen teklifin Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
Ortak savunma mimarisi sunan Mekke Anlaşması; askeri eğitim, teknoloji transferi, savunma sanayii entegrasyonu ve bölgesel krizlere karşı stratejik dayanışmayı esas alıyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücü, Pakistan'ın askeri birikimi ve Suudi Arabistan'ın bölgesel etkisi anlaşmanın ana omurgasını oluşturuyor.
Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek oylamanın ardından kanunlaşacak olan teklif, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte üç ülke arasındaki Mekke Anlaşması hukuki ve askeri açıdan yürürlüğe girmiş olacak.