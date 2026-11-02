MHP lideri Bahçeli'nin kız kardeşi Semiha Bahçeli hayatını kaybetti
20:00, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:08, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Semiha Bahçeli hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.
AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Prof. Dr. Semiha Bahçeli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Başlıklar :Devlet BahçeliSemiha BahçeliVefat