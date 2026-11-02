AK Parti'den dikkat çeken 'İstanbul' paylaşımı: Gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız

Türk siyasetinde son dönemde yaşanan belediye geçişleri, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası gerçekleşen görevden uzaklaştırmalar ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok belediyenin AK Parti yönetimine katılmasıyla hareketli günler yaşanırken, AK Parti’den sürpriz bir sosyal medya hamlesi geldi. Partinin resmi hesaplarından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıran animasyon film, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATMAYA HAZIRIZ"

Paylaşılan animasyon videosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dönemini simgeleyen sahnelerle başlıyor. Bir aracın arka koltuğunda ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonda belediye başkan adaylığı tebliğ ediliyor. Erdoğan ise bu kararı "Biz bu şehir için gecemizi, gündüzümüze katmaya hazırız" sözleriyle karşılıyor.

YÜRÜDÜLÇE İSTANBUL'UN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Videoda çamur, bakımsızlık ve altyapı sorunları içinde kalan Megakent yollarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adımlarıyla birer birer düzeldiği ve modern bir görünüme kavuştuğu sahneler görselleştirildi. Filmin devam eden bölümlerinde ise AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’ye kazandırılan devasa yerli ve milli projelere yer verildi.

"BİZ KOLAY DEĞİL ZORU SEÇTİK"

Video boyunca Türkiye için çıktıkları hizmet yolculuğunun zorluklarından ve kararlılıklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boyun eğdik. Anam olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız."

Siyasi gündemin sıcaklığını koruduğu bir dönemde yayınlanan bu özel animasyon, kısa sürede yüksek izlenme ve etkileşim sayılarına ulaştı.





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AK Parti 'çiçek açan İzmir' paylaşıp tarih verdi





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