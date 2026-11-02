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AK Parti'den dikkat çeken 'İstanbul' paylaşımı: Gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız
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21:07, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:13, 02/11/2026, Pazartesi

AK Parti'den dikkat çeken 'İstanbul' paylaşımı: Gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız

Türk siyasetinde belediye katılımları ve gündemdeki gelişmelerle hareketli günler yaşanırken, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı dikkat çeken bir animasyon video paylaşıldı. Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine vurgu yapılan animasyonda, Erdoğan yürüdükçe megakentteki sorunların düzeldiği anlar yer alırken video "Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz mücadeleyi seçtik" notuyla sunuldu.

Türk siyasetinde son dönemde yaşanan belediye geçişleri, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası gerçekleşen görevden uzaklaştırmalar ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok belediyenin AK Parti yönetimine katılmasıyla hareketli günler yaşanırken, AK Parti’den sürpriz bir sosyal medya hamlesi geldi. Partinin resmi hesaplarından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıran animasyon film, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATMAYA HAZIRIZ"

Paylaşılan animasyon videosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dönemini simgeleyen sahnelerle başlıyor. Bir aracın arka koltuğunda ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonda belediye başkan adaylığı tebliğ ediliyor. Erdoğan ise bu kararı "Biz bu şehir için gecemizi, gündüzümüze katmaya hazırız" sözleriyle karşılıyor.

YÜRÜDÜLÇE İSTANBUL'UN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Videoda çamur, bakımsızlık ve altyapı sorunları içinde kalan Megakent yollarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adımlarıyla birer birer düzeldiği ve modern bir görünüme kavuştuğu sahneler görselleştirildi. Filmin devam eden bölümlerinde ise AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’ye kazandırılan devasa yerli ve milli projelere yer verildi.

"BİZ KOLAY DEĞİL ZORU SEÇTİK"

Video boyunca Türkiye için çıktıkları hizmet yolculuğunun zorluklarından ve kararlılıklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boyun eğdik. Anam olsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız."

Siyasi gündemin sıcaklığını koruduğu bir dönemde yayınlanan bu özel animasyon, kısa sürede yüksek izlenme ve etkileşim sayılarına ulaştı.


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İZMİR İÇİN DE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AK Parti resmi hesaplarından İzmir'e yönelik özel bir tanıtım videosu paylaşılmıştı. Bu paylaşımın hemen ardından gerçekleşen sıcak gelişmeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katılmıştı. Son paylaşılan videonun ardından ise 'İstanbul için benzeri mi yaşanacak?' sorusu akıllara geldi.

Başlıklar :AK PartiRecep Tayyip Erdoğanİstanbul Büyükşehir Belediyesi
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