Ya ailenizle birlikte ya da tek tehdidi: İsrail Gazze’ye ölümü dayatıyor

Şarku'l Avsat'ın görüştüğü Filistinli kaynaklar, son üç ayda en az 5 kişinin benzer yöntemle hedef alındığını aktardı. Kaynaklara göre, hedef alınan kişilere aileleriyle birlikte bombalanacakları ya da bulundukları yeri terk ederek tek başlarına öldürülecekleri söyleniyor. Bu yöntemle karşı karşıya kalan son isim Muhammed el-Beyuk oldu. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir sığınakta ailesiyle birlikte bulunan El-Beyuk, Şin-Bet görevlisinin telefonla kendisine iki seçenek sunmasının ardından çatının üzerine çıktı. Ailesinin saldırıdan kurtulması için tek başına hedef olmayı kabul eden El-Beyuk, İsrail İHA'sından atılan küçük bir füzeyle öldürüldü.

ÜST DÜZEY LİDERLER SİVİLLERLE BERABER VURULUYOR

Şarku'l Avsat'a konuşan saha kaynakları, İsrail istihbaratından telefon alan kişilerin, ailelerinin öldürülmesini engellemek için kendilerine söylenenleri yapmak zorunda kaldığını aktardı. Haberde, üst düzey saha komutanlarının ise çok sayıda füze ve kamikaze İHA'nın kullanıldığı saldırılarla, sivil kayıplar göze alınarak hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail ordusu, Gazze'de Şin-Bet'ten elde edilen istihbarat doğrultusunda Hamas ve Filistin İslami Cihad mensuplarına yönelik saldırılar düzenlediğini duyuruyor. Son olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlenen hava saldırılarında Filistin İslami Cihad mensupları Alaa Ebu Zeyd ve Hamdan Süleyman İbrahim Ebu Amra ile Hamas mensubu Fevzi Selam Avdetullah Savarha'nın öldürüldüğü açıklanmıştı.

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