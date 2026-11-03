Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor: Gazze'de son 24 saatte 6 can kaybı

İsrail ile Filistinli gruplar arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara bombardımanı devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik süreye ve ateşkes sürecindeki toplam kayıplara ilişkin güncel verileri paylaştı.

SON 24 SAATTE 6 CAN KAYBI, 27 YARALI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen yerleşim alanlarını ve sivillerin sığındığı noktaları hedef almaya devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

ATEŞKES DÖNEMİNDE CAN KAYBI BİN 599'A ULAŞTI

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren yaşanan ihlallerin bilançosu da açıklandı. Bu süreçte İsrail saldırılarında 1599 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 774 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca enkaz altında kalan 847 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 74 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam bilançonun kaygı verici boyutlara ulaştığı ifade edildi. Toplam can kaybının 74 bin 615'e, yaralı sayısının ise 175 bin 899'a yükseldiği açıklanırken, yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce cenazenin bulunduğu vurgulandı.

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