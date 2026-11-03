Türkiye Diyanet Vakfı Gazze’de 15 bin battaniye dağıttı

Ölen arkadaşına vedasıyla gündem olan Kadir: O ailemizin ikinci çocuğuydu

Sivas'ta diyaliz hastası olan ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşı Ahmet Esat Angi'nin (27) tabutunun başında ağlayarak yaptığı vedasıyla gündeme gelen Kadir Karabulut, konuştu. Arkadaşının mezarını ziyaret eden Karabulut, "Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu" dedi.