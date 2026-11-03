Çevre dostu projenin ilham kaynağı yumurta oldu: Artık 100 ağaç yerine 60 ağaç kesilecek

‘KULLANILAN HAM MADDE AZALACAK’





Geliştirilecek malzemenin gelecekte ormanların üzerinde oluşan baskıyı da azaltılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Güntekin, “Bir üretici, daha önce 100 ağaç kullanarak gerçekleştirdiği üretimi, bu malzeme sayesinde 60 ağaç kullanarak gerçekleştirebilir. Böylece aynı miktarda üretim yapılırken kullanılan ham madde miktarı azaltılmış olur. Bunun da ormansızlaşmanın önlenmesine katkı sağlayacak önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çalışmamızda bu malzemeyi 2 farklı ham madde kullanarak ürettik. Bunlardan biri, normal MDF üretiminde kullanılan lif ham maddesi, diğeri ise PLA. Doğada kendini yok edebilen ve diğer plastik türlerine göre avantajlar sunan bir plastik üründür. Dolayısıyla gelecekte bu malzemenin üretiminde farklı ham maddelerin de denenmesi ve kullanılması söz konusu olabilir. Malzemenin hafif olması, kullanım aşamasında da çeşitli avantajlar sağlayacaktır. Özellikle taşıma ve nakliye maliyetlerinin azaltılması mümkün olabilir. Tabii burada bazı dezavantajlardan da bahsetmek gerekiyor. Bu malzemenin kullanılabilmesi için alternatif birleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi veya mevcut yöntemlerin malzemeye uygun hale getirilmesi gerekiyor. En önemli dezavantajlardan biri de sandviç panellerde görüldüğü gibi, bu malzemede de birleştirme konusunda ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.