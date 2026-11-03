Muğla depreminin ardından Uşak'a dikkat çekti: 55 yıllık sismik geçmişi hatırlattı

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası gözler bölgedeki fay sistemlerine çevrildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Datça açıklarındaki sarsıntının daha geniş bir tektonik çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.





Bektaş'a göre Girit-Rodos deprem kuşağındaki hareketlilik ile Batı Anadolu'daki fay sistemleri arasında önemli bir tektonik bağlantı bulunuyor. Bu nedenle Ege'de yaşanan sismik hareketliliğin Batı Anadolu üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.