Çocuk bisikletinde iki ciddi tehlike tespit edildi: Satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı bir bisiklet modelinde boğulma ve mekanik yaralanma riski tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından güvensiz olduğu belirlenen ürünün satışına son verilirken, piyasadaki ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.
Çocuk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu kez bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletini mercek altına aldı. Piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen üründe iki ayrı güvenlik riski belirlendi.
Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İncelemeler sonucunda bisikletin boğulma ve mekanik yaralanmaya yol açabilecek unsurlar barındırdığının tespit edildiğini bildirdi.
SATIŞI DURDURULDU, PİYASADAKİ ÜRÜNLER İÇİN TOPLATMA KARARI
Güvenlik açısından risk taşıdığı belirlenen çocuk bisikletiyle ilgili gerekli önlemler devreye alındı. Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlere karşı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.
GÜVENSİZ ÜRÜNLER GÜBİS ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR
Tüketiciler, Bakanlık tarafından güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabiliyor.
Vatandaşlar, piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılmasına karar verilen ürünleri GÜBİS'in resmî internet sitesi üzerinden inceleyebiliyor.