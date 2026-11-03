İsmail Kahraman Fikir Atlası'na konuk oldu: Güçlü olduğunuz zaman sözünüzün değeri olur
Esenler’de gençlerle bir araya gelen TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı zorlu dönemleri hatırlatarak Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın ülkenin gelişimine katkılarına dikkat çekti. D-8 projesinin önemini vurgulayan Kahraman, “Güçlü olduğunuz zaman sözünüzün değeri olur” dedi.
Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençlerin fikrî, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen “Gençlik Liderleri Buluşması”, anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Esenler Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen “Fikir Atlası” programının konuğu, 27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman oldu. Kahraman konuşmasında gençlere tarih ve medeniyet miraslarını tanımanın önemine dikkat çekerek kendi kimliklerini ve şahsiyetlerini inşa etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.
TARİH ŞUURU KÜÇÜK YAŞLARDA KAZANDIRILMALI
27. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, konuşmasında gençlerin tarih ve medeniyet bilinciyle yetişmesinin önemini vurguladı. Geçmişini bilmeyen bir neslin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edemeyeceğini belirten Kahraman, tarih ve edebiyatın gençlerin karakter gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Tarih şuurunun küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade eden Kahraman, ilkokul çağından başlayarak çocuklara tarihin önemli şahsiyetlerinin tanıtılmasının önemine değindi. Gençlerin kendi tarihlerini ve kültürlerini tanımalarının bir zorunluluk olduğunu belirten Kahraman, yalnızca teknik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmenin yeterli olmayacağını, kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinin de desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
GENÇLER SORUMLULUK ÜSTLENMELİ
Meclis Başkanlığı döneminde Osmanlı padişahlarının hayatlarını konu alan sempozyumlar düzenlediklerini anlatan Kahraman, bu çalışmaların milletvekillerinin tarihî birikimine katkı sağladığını ifade etti. Gençlere, Ziya Nur Aksun’un Osmanlı tarihi üzerine kaleme aldığı eserleri de tavsiye eden Kahraman, “İnsan tanımadığının düşmanı olur. Tarihimizi, geçmişimizi ve büyük şahsiyetlerimizi tanımalıyız” dedi.
Sivil toplum kuruluşlarında görev almanın ve teşkilat çalışmalarına katılmanın önemine de değinen Kahraman, Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde her cumartesi konferanslar ve açık oturumlar düzenlediklerini anlattı. Gençlerin teşkilatlarda sorumluluk üstlenmesi ve fikir üretmesi gerektiğini belirten Kahraman, “İnsan yalnızca bir topluluğun içinde bulunmakla yetinmemeli, o topluluğa katkı sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.
İNANÇ VE KİMLİKLERİNİZE SAHİP ÇIKIN
Türkiye’nin geçmişte birçok zorlu dönemden geçtiğini hatırlatan İsmail Kahraman, ülkenin gelişmesinin önünü kesmek isteyenlere rağmen mücadeleden vazgeçilmediğini belirtti. Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan gibi devlet adamlarının Türkiye’nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kahraman, özellikle Erbakan Hoca’nın bilgili, nazik ve beyefendi kişiliğine dikkat çekti. D-8 projesinin önemli bir birliktelik oluşturma hedefi taşıdığını dile getiren Kahraman, Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, “Güçlü olduğunuz zaman sözünüzün değeri olur” dedi.
Gençlerin ülkenin geleceği için çalışması, kendilerini yetiştirmesi ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Kahraman, “Ümidimizi kesmek yok! Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Kendi inanç ve kimliklerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Kavmiyetçilik yerine İslam kardeşliğini ve insanlık değerlerini esas alın” sözleriyle gençlere seslendi.
KENDİ ŞAHSİYETİNİZİ İNŞA EDİN
Meclis Başkanlığı döneminde çocuklarla gerçekleştirdiği bir programdan da anısını paylaşan Kahraman, çocuklara büyüdüklerinde ne olmak istediklerini sorduğunu anlattı. Çocuklardan birinin futbolcu olmak istediğini belirten Kahraman, ona Messi mi yoksa Ronaldo mu olmak istediğini sorduğunda “Kendim olacağım” yanıtını aldığını söyledi.
Bu cevabın gençler için önemli bir mesaj taşıdığını ifade eden Kahraman, “Kendiniz olun. Kendinizi yetiştirin. Başkalarının taklidi olmak yerine kendi şahsiyetinizi inşa edin.” diyerek gençlere kendi kimliklerini ve kişiliklerini oluşturmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.
Konuşmasının sonunda dürüstlük ilkesinin önemine vurgu yapan Kahraman, gençlere, “Yalan söylemeyin. Hem kendinize hem davanıza hem de insanlara karşı dürüst olun.” sözleriyle seslendi.