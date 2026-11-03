İsmail Kahraman Fikir Atlası'na konuk oldu: Güçlü olduğunuz zaman sözünüzün değeri olur

İNANÇ VE KİMLİKLERİNİZE SAHİP ÇIKIN





Türkiye’nin geçmişte birçok zorlu dönemden geçtiğini hatırlatan İsmail Kahraman, ülkenin gelişmesinin önünü kesmek isteyenlere rağmen mücadeleden vazgeçilmediğini belirtti. Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan gibi devlet adamlarının Türkiye’nin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kahraman, özellikle Erbakan Hoca’nın bilgili, nazik ve beyefendi kişiliğine dikkat çekti. D-8 projesinin önemli bir birliktelik oluşturma hedefi taşıdığını dile getiren Kahraman, Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, “Güçlü olduğunuz zaman sözünüzün değeri olur” dedi.





Gençlerin ülkenin geleceği için çalışması, kendilerini yetiştirmesi ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Kahraman, “Ümidimizi kesmek yok! Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Kendi inanç ve kimliklerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Kavmiyetçilik yerine İslam kardeşliğini ve insanlık değerlerini esas alın” sözleriyle gençlere seslendi.





KENDİ ŞAHSİYETİNİZİ İNŞA EDİN





Meclis Başkanlığı döneminde çocuklarla gerçekleştirdiği bir programdan da anısını paylaşan Kahraman, çocuklara büyüdüklerinde ne olmak istediklerini sorduğunu anlattı. Çocuklardan birinin futbolcu olmak istediğini belirten Kahraman, ona Messi mi yoksa Ronaldo mu olmak istediğini sorduğunda “Kendim olacağım” yanıtını aldığını söyledi.





Bu cevabın gençler için önemli bir mesaj taşıdığını ifade eden Kahraman, “Kendiniz olun. Kendinizi yetiştirin. Başkalarının taklidi olmak yerine kendi şahsiyetinizi inşa edin.” diyerek gençlere kendi kimliklerini ve kişiliklerini oluşturmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.





Konuşmasının sonunda dürüstlük ilkesinin önemine vurgu yapan Kahraman, gençlere, “Yalan söylemeyin. Hem kendinize hem davanıza hem de insanlara karşı dürüst olun.” sözleriyle seslendi.











