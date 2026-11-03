Bir fincan çay değil adeta servet: Lüks otelde çay saati 3 bin 350 lira

İstanbul'un Zincirlikuyu semtinde bulunan lüks bir otelin giriş katında sunulan özel çay saati konsepti, son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Özel sunumları ve atmosferiyle dikkat çeken deneyimin fiyatı ise görenleri şaşırttı.

İki kişilik çay saati 3 bin 250 TL

Otelde iki kişinin birlikte paylaşabileceği çay saati setinin fiyatı 3 bin 250 TL olarak belirlendi. Böylece geleneksel çay saati keyfi, lüks bir deneyime dönüştü.

Canlı piyano eşliğinde çay keyfi

Takvim'in haberine göre özel çay saati konseptini farklı kılan detaylardan biri de canlı müzik. Saat 14.00 ile 18.00 arasında sunulan deneyime canlı piyano performansı eşlik ediyor.

İstanbul'da özellikle sosyete ve fenomenlerin ilgi gösterdiği lüks çay saatleri, yeme içme alışkanlıklarının yanı sıra sosyal yaşamda da yeni bir trendin kapısını aralıyor.

Hayat

Fenomen çoban 18 yıl sonra yine koyunları çağırdı ama sonuç değişmedi: 'Benimkiler beni tanıyor'

Hayat

Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili hesabı kapandı: Çocuklarının mahremiyetini hiçe sayan fenomene erişim engeli

Dünya

İngiliz fenomen "Big Frank" Müslüman olduktan sonra ailesiyle Mekke’ye gitti

Gündem

Sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ün menajeri Yeni Şafak'a konuştu: İki milyarlık para trafiği doğru mu?