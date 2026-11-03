Bir fincan çay değil adeta servet: Lüks otelde çay saati 3 bin 350 lira
İstanbul sosyetesinde ve sosyal medya fenomenleri arasında lüks yaşamın yeni gözdesi çay saatleri oldu. Şık restoranlarda yemek yemek ve popüler mekânlarda kahve içmek artık yeterli görülmezken, lüks otellerde sunulan özel çay saati konseptleri de prestij yarışının bir parçası haline geldi.
İstanbul'un Zincirlikuyu semtinde bulunan lüks bir otelin giriş katında sunulan özel çay saati konsepti, son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Özel sunumları ve atmosferiyle dikkat çeken deneyimin fiyatı ise görenleri şaşırttı.
İki kişilik çay saati 3 bin 250 TL
Otelde iki kişinin birlikte paylaşabileceği çay saati setinin fiyatı 3 bin 250 TL olarak belirlendi. Böylece geleneksel çay saati keyfi, lüks bir deneyime dönüştü.
Canlı piyano eşliğinde çay keyfi
Takvim'in haberine göre özel çay saati konseptini farklı kılan detaylardan biri de canlı müzik. Saat 14.00 ile 18.00 arasında sunulan deneyime canlı piyano performansı eşlik ediyor.
İstanbul'da özellikle sosyete ve fenomenlerin ilgi gösterdiği lüks çay saatleri, yeme içme alışkanlıklarının yanı sıra sosyal yaşamda da yeni bir trendin kapısını aralıyor.