İngiliz fenomen "Big Frank" Müslüman olduktan sonra ailesiyle Mekke’ye gitti

Sosyal medyada "Big Frank" mahlasıyla tanınan ünlü İngiliz içerik üreticisi Luke Franklin, Temmuz 2026'da İslam dinini seçerek hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Müslüman olmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen tanınmış isim, ailesi ve çocuklarıyla birlikte kutsal toprakları ziyaret etti.

Mekke'ye varış anlarını ve kutsal topraklardaki heyecanını sosyal medya hesaplarından paylaşan Luke Franklin, çocuklarıyla birlikte yaşadığı duygusal anları takipçilerinin beğenisine sundu. Franklin'in ailesiyle birlikte Kabe çevresinde ve Mekke'de çektirdiği samimi kareler kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

İngiliz fenomenin paylaşımı, kısa sürede yüz binlerce etkileşim alarak sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın dört bir yanındaki takipçileri ve Müslüman kullanıcılar, Big Frank ve ailesine tebrik ve destek mesajları yağdırdı.