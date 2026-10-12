Karabağ şehidinin kızı başörtüsü gerekçesiyle okula alınmadı

Hindistan'da havada yangın paniği: Yolcu uçağında elektronik cihaz alev aldı
Hindistan merkezli IndiGo hava yolu şirketine ait Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren 6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi yolcu uçağında, seyir halindeyken bir yolcuya ait elektronik cihaz aniden alev aldı. Kabini duman kaplamasıyla yolcular arasında büyük panik yaşanırken, kabin memurları yangın tüpleriyle alevlere hızla müdahale ederek facianın önüne geçti. Pilotların güvenlik protokollerini uygulayarak rotayı çevirdiği uçak, Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz şekilde acil iniş yaptı. Yangına neden olan cihazın taşınabilir şarj cihazı (powerbank) olabileceği değerlendiriliyor.