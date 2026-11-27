Kazandıkları paralara da el koydular
Sabah'ın haberine göre şebeke üyelerinin kadınları çalıştırmakla kalmadığı, elde ettikleri gelirleri de çeşitli bahanelerle ellerinden aldığı belirlendi. Şüphelilerin, 'komisyon ücreti' adı altında kadınların kazandıkları paralara el koyduğu öğrenildi.
8 şüpheli hakkında 168 yıla kadar hapis talebi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında şebekeye hukuki zemin hazırladığı öne sürülen bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, firari şüpheli Mehmet Melih İpekçi hakkında yakalama kararı çıkarılması ve şirketin faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.
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