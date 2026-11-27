İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Başsavcılığın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor.
Şüpheliler Çağlayan'daki adliyeye götürüldü
Gözaltına alınan 5 şüpheli için emniyetteki işlemler tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 şüpheliden 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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