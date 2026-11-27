Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Kamu Gözetimi Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirildi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirildi.

Kurulun üyeliklerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Ahmet Akıncı atandı.

İbrahim Hakkı Beyazıt, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne getirilirken, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek getirildi.

Diyanet, Adli Tıp Kurumu ve Ticaret Bakanlığında atamalar

Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine getirildi.

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Muhammet Şimşek, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına getirildi.

Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı atandı.

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