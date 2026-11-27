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Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan İ.V. (39), ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

İ.V., polis ekiplerine “Saçma sapan bedava kaçtık, ceza yedik” derken, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen sürücüye 200 bin TL ceza uygulandı.

Otomobilini bırakıp yaya kaçtı

Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan İ.V., yönetimindeki 38 AOL 790 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Polisin takip ettiği sürücü, bir süre sonra otomobilini Yeniköy Mahallesi Susam Sokak'ta bırakarak kaçışını yaya olarak sürdürdü.

Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan İ.V.'ye, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin TL idari para cezası uygulandı, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan İ.V., “Askerlikle ilgili mahkemede bir arama vardı. O da istinafta zaten bir şey çıkmamış. Bizde saçma sapan bedava kaçtık, ceza yedik. Canımız sağ olsun” dedi.

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Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan İ.V. (39), yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan İ.V. (39), yoklama kaçağı olduğu öğrenilen sürücüye 200 bin TL ceza uygulandı.

DHA Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan İ.V., ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanmış ve bırakılan beyaz otomobili polis denetimine girmişti.

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan İ.V.'nin (39) kullandığı beyaz otomobil, kurtarma aracına yüklenerek trafikten men edildi.

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