Kayseri'de 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazılara su seviyesi engel olmadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Taşhan bölgesinde 2018'de başlayan ve sürdürülen, 7 milyon yıllık tarihe ışık tutan kazı çalışmaları, Yamula Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geç başlamasına rağmen 2026 yılında verimli geçti. Uzman Antropolog Ayaz Aslan Almaz, son çalışmalarda daha genç bir türe ait olduğu düşünülen 103 parça bulunduğunu, bu sezon yaklaşık 100 fosil ve 1 gergedan kafatası bulduklarını, bölgede 4'e yakın fil türü ile yaklaşık 3 ya da 4 karnivor bulunduğunu söyledi.