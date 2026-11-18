Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre yaklaşık 300 gram altın çalan hırsızlar, gece saatlerinde girdikleri sarraftan kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı içerisindeki bir sarrafta yaşandı.
Kepenkleri kırıp içeri girdiler
İddiaya göre 2 hırsız, gece saatlerinde kepenkleri kırarak sarrafa girdi. Yine iddiaya göre yaklaşık 300 gram altını çalan hırsızlar, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.
Sabah sarrafa gelen iş yeri sahibi durumu fark edip haber verince olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sarrafta inceleme yaparken, kaçan hırsızların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.