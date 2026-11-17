Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Şuayip Gürkcü, kronik obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) muzdarip. 50 yıldır içtiği sigarayı, 3 yıl önce akciğer kanaması geçirince bıraktı.

Sigaraya ara vermeden 50 yıl içen 66 yaşındaki Gürkcü, mevsim geçişlerinde artış gösteren KOAH atağı sebebiyle Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği'nde tedavi görüyor.

Yoğun bakıma düştü

Hayvancılıkla uğraşan Gürkcü, konuştu. Sigaranın kendisini bu hale getirdiğini söyledi. Önceden günde 2-3 paket içtiği sigarayı 3 yıldır kullanmıyor.

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Gürkcü, yaşadıklarını şöyle anlattı: "50 sene sonra akciğer kanaması geçirdim, yoğun bakıma düştüm. Çok eziyet çektim. Sağ olsun hocalarım kurtardı, tedavi ettiler beni. Yaz sıcaklarında bir şeyim yok ama bu mevsim gelince üst solunum yollarımda bunalma oluyor, daralıyorum, kanama da oluyor, zorluk çekiyorum, sürünüyorum. Ailemizi, çoluk çocuğumuzu da kötü durumlara sokuyoruz."

Gençlere sigara uyarısı

Gürkcü, gençlere de tavsiyede bulundu. "Eğer yaşamak istiyorlarsa, ailelerini mutlu etmek istiyorlarsa, onları zor duruma düşürmek istemiyorlarsa sigara içmesinler. Bir de elektronik sigara belası var. O daha kötüymüş, kansere yol açıyormuş. Ben 3 yıldır sigara içmiyorum. Bıraktığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uzman doktor atak riskini anlattı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Fatma Özdemir, KOAH tanısı alan hastalardan ilaçlarını düzgün kullanmalarını, sigara içiyorlarsa da bırakmalarını istediklerini söyledi. Dünyada KOAH'ın en sık nedeni, tütün ve diğer tütün ürünlerine maruziyet.

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KOAH'lıların oksijenlenmesi normal bir insan kadar iyi değil. Özdemir'e göre bu nedenle mevsim geçişlerinde bağışıklıkları düşüyor ve hastalar özellikle bu mevsimde atak şikayetiyle hastaneye başvuruyor.

Hastaların atağa girmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları söyledi: "Çünkü hasta atağa girdikten sonra yaklaşık 100-200 ml (mililitre) kadar akciğer kapasitesinde kayıp olabilir. Bu kayıp geri dönüşümsüz olabilir. Hastanın ileriki yaşamında konforunu bozabileceği için hastayı mümkün olduğunca ataktan korumaya çalışıyoruz."

Gürkcü atak tedavisi alıyor

Özdemir, takip ettiği hastası Gürkcü'nün bronşlarında kalıcı hasar oluştuğunu anlattı. Gürkcü birkaç yıl önce hastaneye kanlı balgam şikayetiyle başvurmuştu. Kanama durdurulamayınca girişimsel radyolojiyle müdahale edildi ve hasta bir süre yoğun bakımda kaldı.

Yoğun bakım sürecinin KOAH hastaları için zorlayıcı olduğunu belirten Özdemir, Gürkcü'nün sigarayı bıraktığını, bu nedenle eskisi kadar alevlenmeyle ya da eskisi kadar kanama miktarıyla başvurmadığını ifade etti. Özdemir, "Şu an sadece atak tedavisi alıyor. Tedaviden sonra taburcu olacak." dedi.

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