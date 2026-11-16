Küresel sağlıkta büyük tehdit: Akciğer kanseri ölüm oranlarında ilk sırada

Güven Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiye Akkalyoncu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, uzun süredir öksüren bir kişinin öksürüğü sıklaşıyor, şiddetleniyor veya buna farklı bir yakınma ekleniyorsa nedeninin araştırılması gerektiğini söyledi.