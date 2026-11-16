Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde ilk kez onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Rıdvan Gönül, kanser hastalarının tanı ve tedavi süreçlerini kentte yürütecek.
Tedavi süreci Tunceli'de sürecek
Tunceli'de sağlık hizmetleri kapsamında onkoloji alanında yeni bir dönem başladı. Kentte ilk kez onkoloji uzmanı görev yapmaya başlarken Gönül, hastanedeki Onkoloji Hizmet Birimi'nde hasta kabulüne başladı.
Daha önce onkoloji uzmanı bulunmadığı için hastalar tedavi amacıyla çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Yeni hizmetle birlikte uzman hekim takibinde tedavi süreçlerini Tunceli'de sürdürebilecekler.
Kemoterapiden palyatif desteğe birimde sunulacak hizmetler
Birimde kemoterapi tedavisinin planlanması ve uygulanmasının yanı sıra tedaviye bağlı yan etkilerin takibi yapılacak. Akıllı ilaç uygulamaları, psikososyal ve beslenme desteği ile remisyon sürecindeki hastaların takibi de gerçekleştirilecek.
Terminal dönemdeki hastalara ise palyatif sağlık desteği sunulacak.
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