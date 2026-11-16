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Diyabetle mücadelede beslenmenin gücü: Kan şekeri kontrolünde denge önemli

09:29, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Diyetisyeni Emine Demir, diyabette ilaç ve hareketle birlikte kişiye özel dengeli beslenmenin kan şekerini kontrol altında tutmaya önemli katkı olduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi diyetisyenlerinden Emine Demir, diyabet tedavisinde ilaç veya insülinin yanı sıra düzenli hareket ve kişiye özel beslenmenin önemini vurgulayarak, "Sofranızı dengeleyin, hareketi hayatınıza katın ve rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi diyetisyenlerinden Emine Demir, diyabetle mücadelede doğru beslenmenin yerini anlattı. Demir, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kan şekeri kontrolüne, hastalığa bağlı komplikasyon riskinin azaltılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Diyabet, vücudun kan şekerini (glukoz) dengeleyememesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık. Demir, hastalığın uzun yıllar sürmesi halinde gözler, böbrekler, sinir sistemi ve ayaklar başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Tedavinin üç temel ayağı bulunuyor

Diyabet tedavisi ilaç veya insülin, düzenli hareket ve tıbbi beslenmeden oluşuyor. Demir, bu yapıyı üç ayaklı bir sandalyeye benzetti. Ayaklardan biri eksik kalırsa dengenin bozulacağını söyleyen Demir, beslenme alışkanlıklarının kan şekeri kontrolünde önemli rol oynadığını kaydetti.

Katı yasaklar yerine dengeli beslenme

Diyabetle yaşamda herkese uyan katı yasaklar yerine kişinin ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına uygun, sürdürülebilir bir beslenme düzeni benimsenmeli. Demir'e göre önemli olan besinleri tamamen hayattan çıkarmak değil, neyin ne kadar, ne zaman ve hangi besinlerle birlikte tüketildiğini bilmek.

Düzenli öğün alışkanlığı kazanılmalı, protein, karbonhidrat ve yağ tüketimi kişisel ihtiyaçlara göre dengelenmeli. Demir, porsiyon kontrolünün de besin seçimi kadar önemli olduğunu ifade etti. Rafine tahıllar yerine tam tahıllı ürünleri öneren Demir, et ve yağlı gıdaların kan şekeri üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktardı.

Şekerli içecekler yerine bütün meyve önerisi

Meyve, suyu sıkılmadan ve bütün olarak tüketildiğinde şekerli içeceklere göre daha doğru bir tercih oluyor. Hamur işi ve tatlılar ise tamamen yasak değil, ancak az miktarda ve seyrek tüketilmeli.

Salam, sucuk, hazır soslar ve paketli atıştırmalıklar tuz ve doymuş yağ bakımından zengin. Demir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kan şekeri, tansiyon ve kolesterol değerlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Amerika'daki Diyabeti Önleme Programı (DPP) ve Finlandiya'daki Fin Diyabet Önleme Çalışması'na da değinen Demir, yüksek riskli kişilerde beslenme ve hareket alışkanlıklarının değiştirilmesiyle tip 2 diyabet gelişme riskinin yaklaşık yüzde 58 azaltıldığını belirtti. Bu sonuçların şok diyetlerden değil, küçük ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Hedef hızlı değil, kalıcı kilo kaybı olmalı

Diyabette hedef, kısa sürede hızlı kilo vermek değil, aylar içerisinde sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı sağlamak olmalı. Demir, her diyabet hastasının aynı beslenme programını uygulayamayacağını vurguladı.

Diyabetin türü, kullanılan ilaçlar, yaş, kilo, hareket düzeyi ve eşlik eden hastalıklar beslenme planını doğrudan etkiliyor. Demir, tıbbi tedavi ve beslenme programının doktor ve diyetisyen eşliğinde kişiye özel hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Diyabette beslenme tedavisi kendine iyi bakmanın bir yoludur. Sofranızı dengeleyin, hareketi hayatınıza katın ve rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin."

Başlıklar :diyabetemine demirdiyabette beslenmemanisa celal bayar üniversitesi
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Diyabetle mücadelede beslenmenin gücü: Kan şekeri kontrolünde denge önemli
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Diyetisyeni Emine Demir, diyabette ilaç ve hareketle birlikte kişiye özel dengeli beslenmenin kan şekerini kontrol altında tutmaya önemli katkı olduğunu söyledi.
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