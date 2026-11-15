Prof. Dr. Büyükbayrak erken doğum riskini artıran 5 faktörü sıraladı

Gebeliğin 37’nci haftası tamamlanmadan gerçekleşen doğumların erken doğum olarak tanımlandığını ve bebeğin sağlığı açısından yakından takip edilmesi gereken bir süreç olarak öne çıktığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, “Önceki gebelikte erken doğum yaşanması, çoğul gebelik, rahim ağzının kısa olması ve bazı sağlık sorunları bu riski artırabiliyor. Erken doğum belirtilerinin tanınması ve risk faktörlerinin zamanında değerlendirilmesi, anne ve bebek sağlığının korunmasında önem taşıyor” dedi.