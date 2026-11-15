Türkiye'nin şekeri yüksek: Diyabetli sayısında Avrupa birincisiyiz
Türkiye'de diyabet hastalarının sayısı 9,6 milyona ulaştı. Her 100 yetişkinden yaklaşık 17'si diyabet hastası olurken, hastaların yüzde 45'i hastalığından habersiz yaşıyor. Avrupa'da ilk, dünyada ise 10'uncu sırada bulunan Türkiye'de diyabetli sayısının 2050'de 14,1 milyona çıkması bekleniyor. Uzmanlar, hastalığın yaygınlaşmasında obezite ve hareketsiz yaşamın etkisine dikkat çekiyor.
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