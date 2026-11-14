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10:54, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 10:54, 14/11/2026, Cumartesi

Uzman isimden diyabet uyarısı: Bu hastalık sinsice ilerleyebiliyor

Erzurum Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği uzmanlarından Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığına karşı erken tanı ve düzenli takibin önemine dikkat çekti. Diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, kontrol altına alınmadığı takdirde hastalığın kalp, böbrek, göz ve sinir sistemini etkileyebildiğini ifade etti.

"Diyabet belirti vermeden ilerleyebiliyor"

Uluslararası Diyabet Federasyonunun her yıl diyabet farkındalığını artırmak amacıyla bir mesaj yayımladığını belirten Doç. Dr. Emine Kartal Baykan, bu yılın mesajının "Diyabete karşı erken harekete geç" olduğunu söyledi. Diyabetin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğini vurgulayan Baykan, "Özellikle aşırı susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı ve halsizlik çok önemli belirtileridir. Peki kimler diyabete karşı taranmalıdır derseniz; özellikle 35 yaş üzerindeki bireyler, fazla kilolular, obez kişiler, ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar, hipertansiyon ve hiperlipidemi sorunu olanlar, daha önce gebelikte gebelik diyabeti geçirmiş kadınlar düzenli olarak kan şekeri takibiyle değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.


"Erken tanı hayat kurtarır"

Diyabetten korunmak için sağlıklı beslenmenin, ideal kilonun korunmasının ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine değinen Baykan, "Diyabetten korunmak için sağlıklı beslenmek, ideal kilomuzu korumak, düzenli fiziksel aktivite yapmak çok önemlidir. Diyabet tanısı olan bireyler de unutmamalıdır ki günümüzde etkili tedavi seçenekleri mevcuttur. Düzenli takip ve doğru tedaviyle hastalığın komplikasyonları önlenebilir veya geciktirmek de mümkündür" diye konuştu.

Erken tanının önemine dikkat çeken Baykan, "Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır; sağlığımızı ertelemeyelim, kan şekerinizi kontrol ettirin düzenli. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle hep birlikte diyabete karşı erken harekete geçelim" ifadelerini kullandı.

Başlıklar :DiyabetDoktorŞeker hastalığı
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