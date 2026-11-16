Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatları beklentilerin altında kaldı, üretim maliyetlerinin yükselmesi de üreticilerin yükünü artırdı. Bağlarında kalan üzümleri değerlendirmek isteyen üreticiler, pekmez yapmaya başladı.

Geçmiş yıllara göre pekmez üretiminde artış yaşanan ilçede komşular bir araya gelerek kazanları kuruyor.

Satılamayan üzüm evlerde pekmeze dönüşüyor

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası'nda 2026 yılı üzüm hasadı devam ediyor. Piyasadaki düşük fiyatlar, üreticileri alternatif değerlendirme yollarına yöneltti. Örtü altında bekletilen üzümlerini beklediği fiyattan satamayan üreticiler, ürünlerini evlerinde pekmeze dönüştürmeye başladı.

Çanakçı Mahallesi'nde kazanlar kuruldu

Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan üreticilerden Şefik Kocaağa, sezonun üreticiler açısından zor geçtiğini söyledi.

Kocaağa, "Bu yıl gerçekten üreticiler yönünden zor bir yıl oldu. Ovada çok sayıda üzüm dalında kaldı. Fiyatlar düşük, buna karşılık maliyetlerimiz çok yüksek. Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen üzümlerimiz bağlarda umutla bekliyor. Ancak zirai don da üzüm salkımlarını etkiliyor. Biz de komşularımızla bir araya gelerek evlerimizde şifa kaynağı olan pekmez yapıyoruz. Komşum Telat Çelik ile birlikte kazanları kurduk ve 75 kelter üzümden pekmez yaptık. Yapabildiğimiz kadar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kışlık pekmez kazanları kaynıyor

Geleneksel besinler arasında yer alan üzüm pekmezi, içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Enerji kaynağı olarak tüketilen pekmez, ayrıca hamur işlerinde ve çeşitli tatlıların yapımında da kullanılıyor.

IHA MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM FİYATLARININ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMASI VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİ NEDENİYLE ÜRETİCİLER, BAĞLARINDA KALAN ÜZÜMLERİ PEKMEZ YAPARAK DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI. GEÇMİŞ YILLARA GÖRE PEKMEZ ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANAN İLÇEDE, KOMŞULAR BİR ARAYA GELEREK KAZANLARI KURUYOR.