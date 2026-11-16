16/11/2026, Pazartesi09:52
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın nakit serveti ilk kez ortaya çıktı16 Kasım 2026 09:45 PazartesiSON DAKİKA
Her bayram eski oturduğu mahalleye gidip bakın ne dağıtırdı?16 Kasım 2026 09:26 PazartesiSON DAKİKA
ABD’yi İran ile savaşa sürükleyen İsrail, Ortadoğu’da hiç beklemediği bir denklemle karşı karşıya kaldı16 Kasım 2026 09:00 PazartesiSON DAKİKA
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı dizi için veda vakti geldi.16 Kasım 2026 08:27 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı 16 Kasım 2026 07:35 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler

Üzümün getirisi yetmedi üretici rotayı pekmeze çevirdi

08:44, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:44, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
AI
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatlarının beklentinin altında kalması üzerine üretici Şefik Kocaağa, komşusu Telat Çelik ile birlikte kazanlarda pekmez yapıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kalması ve üretim maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üreticiler, bağlarında kalan üzümleri pekmeze dönüştürüyor. Komşular bir araya gelerek kazanları kuruyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatları beklentilerin altında kaldı, üretim maliyetlerinin yükselmesi de üreticilerin yükünü artırdı. Bağlarında kalan üzümleri değerlendirmek isteyen üreticiler, pekmez yapmaya başladı.

Geçmiş yıllara göre pekmez üretiminde artış yaşanan ilçede komşular bir araya gelerek kazanları kuruyor.

Satılamayan üzüm evlerde pekmeze dönüşüyor

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası'nda 2026 yılı üzüm hasadı devam ediyor. Piyasadaki düşük fiyatlar, üreticileri alternatif değerlendirme yollarına yöneltti. Örtü altında bekletilen üzümlerini beklediği fiyattan satamayan üreticiler, ürünlerini evlerinde pekmeze dönüştürmeye başladı.

Çanakçı Mahallesi'nde kazanlar kuruldu

Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan üreticilerden Şefik Kocaağa, sezonun üreticiler açısından zor geçtiğini söyledi.

Kocaağa, "Bu yıl gerçekten üreticiler yönünden zor bir yıl oldu. Ovada çok sayıda üzüm dalında kaldı. Fiyatlar düşük, buna karşılık maliyetlerimiz çok yüksek. Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen üzümlerimiz bağlarda umutla bekliyor. Ancak zirai don da üzüm salkımlarını etkiliyor. Biz de komşularımızla bir araya gelerek evlerimizde şifa kaynağı olan pekmez yapıyoruz. Komşum Telat Çelik ile birlikte kazanları kurduk ve 75 kelter üzümden pekmez yaptık. Yapabildiğimiz kadar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kışlık pekmez kazanları kaynıyor

Geleneksel besinler arasında yer alan üzüm pekmezi, içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Enerji kaynağı olarak tüketilen pekmez, ayrıca hamur işlerinde ve çeşitli tatlıların yapımında da kullanılıyor.

IHAMANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM FİYATLARININ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMASI VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİ NEDENİYLE ÜRETİCİLER, BAĞLARINDA KALAN ÜZÜMLERİ PEKMEZ YAPARAK DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI. GEÇMİŞ YILLARA GÖRE PEKMEZ ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANAN İLÇEDE, KOMŞULAR BİR ARAYA GELEREK KAZANLARI KURUYOR.
Başlıklar :sarıgölmanisaüzüm pekmeziüzüm fiyatları
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Üzümün getirisi yetmedi üretici rotayı pekmeze çevirdi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatlarının beklentinin altında kalması üzerine üretici Şefik Kocaağa, komşusu Telat Çelik ile birlikte kazanlarda pekmez yapıyor.
MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM FİYATLARININ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMASI VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİ NEDENİYLE ÜRETİCİLER, BAĞLARINDA KALAN ÜZÜMLERİ PEKMEZ YAPARAK DEĞERLENDİRMEYE BAŞLADI. GEÇMİŞ YILLARA GÖRE PEKMEZ ÜRETİMİNDE ARTIŞ YAŞANAN İLÇEDE, KOMŞULAR BİR ARAYA GELEREK KAZANLARI KURUYOR.
1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet