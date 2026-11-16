Yeni Parti’de koltuklar arttı

Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu. Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenen Yeni Parti'nin ilk kurultayı çalışmalarını tamamladı. Kurultayın ilk gününde, Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanlığı'na seçilirken, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.Kurultayın ikinci gününde, geçen hafta Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle 80'den 150'ye çıkarılan PM üye sayısı, Özgür Özel'in genel başkanlık yetkisini kullanmasıyla 160'a yükseltildi.

FİRESİZ GEÇTİ

1202 delegesi bulunan Yeni Parti'de 160 isim PM'ye girdi. Saat 14.00'te başlayan oylama, 17.00'de tamamlandı. Sonuçlar ise 18.00'de açıklandı. PM ve YDK seçimlerinde 1202 delegeden 1116'sı oy kullandı. 21 oyun geçersiz sayıldığı oylamada 1095 geçerli oy kullanıldığı belirtilirken, Özgür Özel'in PM ve YDK listeleri firesiz kabul edildi.

LİSTE 3 KEZ DEĞİŞTİ

PM listesinin gece boyunca üç kez revize edildiği öğrenildi. Üye sayısının artırılmasında, dışarıda bırakılan delegeler nedeniyle parti içinde küskünlük yaşanmasının önüne geçilmesi ve politika kurullarına yönelik yoğun talep etkili oldu. Sosyal demokrat gelenekteki çarşaf liste uygulamasının aksine, kurultayda PM ve YDK seçimleri blok liste yöntemiyle gerçekleştirildi. Parti Meclisi seçimleri için eşi Didem Özel ile birlikte oy kullanan Özgür Özel, üye sayısının artırılmasına ilişkin, “Kurucu milletvekillerimiz, örgüt grubumuz ve iktidara yürüyen uzman kadroların oluşturduğu grup ile yola çıkıyoruz” dedi.

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ÜÇ KOLA BÖLÜNDÜ

Yeni yapıda 160 kişilik PM'nin 80 koltuğu milletvekillerine, 40'ı örgüt temsilcilerine, 40'ı ise politika kurullarına ayrıldı. Özgür Özel ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, doğal üyelikleri nedeniyle listede yer almadı. 5’i eski dönemden olmak üzere 80 milletvekili, yasama grubu adına PM'de yer aldı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, TBMM İdari Amiri Harun Özgür Yıldızlı ile TBMM Kâtip Üyesi Aliye Coşar da Meclis'teki görevleri nedeniyle listede yer almadı. Tahsin Ocaklı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cavit Arı ve Mustafa Erdem de Meclis'teki görevleri nedeniyle PM listesine girmedi. Partinin önde gelen isimlerinden Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan ise liste dışı bırakıldı. Tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da beklentilerin aksine PM'ye giremedi.

İMAMOĞLU EKİBİ PM'YE GİRDİ

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen çok sayıda isim de PM'ye girdi. Yeni Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sinem Kırçiçek, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Aysemin Gülmez, eski CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, eski CHP Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı Mahir Yüksel ve eski CHP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç listede yer aldı. CHP'nin 2019 Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama ile aynı yıl Adalar, Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki seçim kampanyalarında çalışan Baran Seyhan da PM'ye girdi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Akademik Koordinatörü Mehmet Burak Cop ile akademisyenler Mitat Çelikpala, İbrahim Öner Günçavdı, Cem Say ve Şule Boyunsuz da listede yer alan isimler arasında bulundu.

ŞAİBELİ İSİMLER LİSTEDE

Özel'in yakın çalışma ekibinde bulunan bazı isimlerin adlarının farklı adli soruşturmalarda ve yolsuzluk iddialarında geçmesi de yeni PM listesinde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelere oy karşılığında para teklif edildiği iddialarıyla gündeme gelen isimler de PM'de yer aldı. Mutlak butlan tartışmalarına konu olan süreçte adı geçen milletvekillerinden Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Umut Akdoğan yeni PM'ye girdi. Özel'in yeni PM'sinde yer alan Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer de çeşitli rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. Karabat hakkında, Aziz İhsan Aktaş'tan seçim çalışmalarına destek karşılığında 5 milyon lira rüşvet aldığı iddiası bulunuyor. Burhanettin Bulut'un ise Seyhan Belediyesi'nden alınan ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin aracılığıyla Aktaş'tan 1 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürülüyor. Turan Taşkın Özer de İBB operasyonu öncesinde nakit paranın dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle kendisine devredildiği iddialarıyla anılmıştı. Kurultay'ın resmi sonuçları, iki günlük itiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak.

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