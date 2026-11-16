Bundan profesör olmaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntılayarak, “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadelerini kullandı. Gürüz'ün sözleri, kısa sürede büyük tepki topladı.

ÇANKIRI ‘HADSİZ’ DEDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gürüz'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karşılık verdi. Çankırı, “Hadsiz! Akademik ünvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü ortaya sermiş! Mardin’in evlatlarını ötekileştirmek de bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş zihniyetinin haddi değildir!” dedi.

YURTDIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Gürüz'ün sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “aşağılama suçu” çerçevesinde soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gürüz, sevk edildiği hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tepkilerin ardından paylaşımını silen Gürüz, özür açıklaması yayınladı. Çeşme'yi yapılaşmadan koruma düşüncesiyle maksadını aşan bir paylaşımda bulunduğunu belirten Gürüz, “İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim. Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım” diye konuştu.

ÜNVAN KARANLIK ZİHNİYETİ ÖRTEMEZ

Gürüz’e siyasilerden de peş peşe tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çankırı'ya ve Mardinli kadınlara yönelik sözleriniz, Anadolu'nun mayasına, birlikte yaşama kültürümüze ve insan onuruna açık bir saldırıdır. Hiçbir akademik ünvan karanlıkla kaplı zihniyetinizin üstünü örtemez” şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘ünvanlı faşizm’i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu ‘nefret söylemi’ni kökten reddediyoruz" diye konuştu.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise şunları söyledi: “İnsanı doğduğu toprakla ve ekmeğiyle vurmaya kalkmak, fikir üretemeyen zavallı ve çürümüş zihniyetlerin işidir. Bu kirli sözlerinin altında ezileceksin, hesabını hem Mardinlilerin vicdanında hem de hukuk önünde vereceksin!”

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