Kapısı herkese açıktı

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Şiiriyle gönüllerde, düşünceleriyle nesillerin dünyasında iz bırakan usta edebiyatçı, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Geride bıraktığı eserlerin yanında, onu yakından tanıyanların hafızasında sözünü hayatına taşıyan bir insanın hatıraları kaldı. Yaklaşık 40 yıl Karakoç’un sohbetlerinde bulunan şair, yazar ve belgesel yapımcısı Mustafa Yürekli ile yarım asra yaklaşan dostluğunun tanığı araştırmacı-yazar Yüksel Kanar, Diriliş şairini Yeni Şafak’a anlattı. Hatıralarında kapısı herkese açık, bütün İslam coğrafyasının derdiyle dertlenen bir büyük şair vardı.

Mustafa Yürekli

HASSASİYETLE YAŞARDI

Mustafa Yürekli’nin unutamadığı hatıralardan birisi, Karakoç’la birlikte Kadıköy’e yaptıkları bir yolculukta yaşandı. Vapurdan indikleri sırada cuma ezanının okunmaya başladığını anlatan Yürekli, “Sezai Bey ezan başlayınca koşmaya başladı. Ben de peşinden koşuyorum, bir şey mi oldu diye merak ediyorum. Sahile yakın Osman Ağa Camii’ne gittik. Namazdan sonra neden koştuğunu sordum. ‘Allahü Teala Cuma Suresi’nde işinizi bırakın, namaza koşun buyuruyor. Ayetteki Allah’ın buyruğunu yerine getirmek için koştum’ dedi” ifadelerini kullandı. Yürekli, “Kur’an’ın ayetlerini anlamaya çabalardı. Daha da önemlisi, Allah’ın emirlerini yerine getirme konusunda titizdi ve çok coşkuluydu” dedi.

KAÇ YIL SONRA GELDİNİZ?

Kanal 7 ekibiyle ziyaretlerinde Karakoç'a televizyon programı teklif ettiklerini belirten Yürekli, “Ekranın kendisine açık olduğunu, isterse program yapabileceğini, belgeselini hazırlaya-bileceğimizi söyledik. Gülerek, ‘Televizyonu kuralı kaç yıl olmuş, yeni gelmişsiniz’ dedi. Bir sitemdi bu. Hatıralarını zaten yazdığını, dergide yayımladığını ve kitap da olacağını söyledi. Yürekli, “İletişimi en kolay insanlardan biriydi. Ancak insanlar onunla saygılı bir iletişim kurmak için yeterince çaba göstermedi. İşleri düştüğünde, yolları düştüğünde uğradılar. O da bu konularda taviz vermedi” dedi.

Yüksel Kanar

YARIM ASIRLIK DOSTLUK

Yüksel Kanar’la Karakoç’un dostluğu İstanbul’da yayınevinde başladı. Karakoç'un yalnızlığı tercih ettiği anlatısına itiraz eden Kanar, “Bürosu, yayınevi neredeyse hiçbir zaman insansız kalmamıştır. Hep gelen giden olurdu. Randevu yoktu, kapısı herkese açıktı” diye konuştu. Karakoç’un dünyasının çok geniş olduğunu dile getiren Kanar, Filistin’den Afrika’ya uzanan coğrafyanın meselelerini yakından takip ettiğini söyledi.

ÖDÜLÜ GENÇLERE VERİN TEŞVİK OLSUN

Kanar, Karakoç’un misafirperverliğini, “Orası onun eviydi, gelenler de misafiriydi. Tatlısından meyvesine, çayına kadar peş peşe ikram ederdi. Çok darlık çektiği zamanlar oldu ama bu huyundan hiç vazgeçmedi” sözleriyle anlattı. Kanar, Karakoç’un ödüller karşısındaki yaklaşımını da şu sözlerle hatırlattı: “Gençlere verin, teşvik olsun. Ben bu yaşa gelmişim, yapacağımı yapmışım zaten. Benim ödüle ne ihtiyacım var?”


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Başlıklar :aktüelsezai karakoçhayat
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Kapısı herkese açıktı
Sezai Karakoç.
Mustafa Yürekli
Yüksel Kanar
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