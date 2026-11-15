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Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi Burunören köyünde düzenlenen geleneksel Arabaşı Şenliği, binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Şenlik, geleneklerin yaşatılması ve toplumsal bağın güçlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Köy sakinleri, Yozgat’ın tescilli lezzeti arabaşı çorbasının etrafında birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın örneğini sergiledi. Şehir dışında ve yurt dışında yaşayan köylülerin de destek verdiği şenliğin altıncısı renkli görüntülere sahne oldu.

Kadınlar günler öncesinden hazırlığa başladı

Hazırlıklar günler öncesinde başladı ve kadınlar omuz omuza çalıştı. Şenlik, yalnızca bir lezzet buluşması olmanın ötesinde dargınlıkların son bulduğu, komşuluk hukukunun ve imece kültürünün yeniden canlandığı bir kardeşlik köprüsüne dönüştü.

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Çorbayı hazırlayanlardan köy sakini Hüsne Şimşek, kazların kesilip temizlendiğini, bir gün önce de çorbanın ununun kavrulduğunu anlattı. Şimşek, "Arabaşı olmazsa olmaz, Yozgat’ımızın önde gelen yemeklerindendir." dedi. Katılımın her zaman bin kişiyi geçtiğini belirten Şimşek, muhtar Bekir Yeşil önderliğinde ve Şaziye Hanım’ın da yardımıyla kadınların köyde imece usulüyle toplandığını, bulaşıkları da birlikte yıkadıklarını söyledi. Şimşek, süreç için "Çok zor ama değdi" ifadesini kullandı.

IHA BURUNÖREN KÖYÜ, GELENEKLERİNİ YAŞATMAK VE TOPLUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL ARABAŞI ŞENLİĞİ İLE BİNLERCE KİŞİYİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU.

İkişer üçer bin lira toplanıyor

Burunören Köyü Muhtarı Bekir Yeşil, şenlik programında arabaşı içimi, ağalık seçimi ve yöresel oyunların yer aldığını söyledi. Herkesin gönlünden ne koparsa ikişer üçer bin lira topladıklarını, bunu 6 yıldır sürdürdüklerini aktardı.

Yeşil, bu usulün yalnızca şenlik için olmadığını da vurguladı. Köyün ilkokulunun, sağlık binasının, camisinin ve çeşmelerinin yapımına işaret eden Yeşil, "İlkokulumuzu, sağlık binamızı, camimizi, çeşmelerimizi devletten beş kuruş maddi destek almadan imece usulü başardık." dedi.

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Gün içinde ortalama 2 bin kişi beklediklerini belirten Yeşil, yağmur nedeniyle sayının bin veya bin beş yüz olabileceğini kaydetti.

IHA BURUNÖREN KÖYÜ, GELENEKLERİNİ YAŞATMAK VE TOPLUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL ARABAŞI ŞENLİĞİ İLE BİNLERCE KİŞİYİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU.

350 Tepsi hamur, 40 kaz, 100 tavuk

Programa 1 hafta öncesinden 12 kadının bir araya gelmesiyle hazırlandıklarını anlatan Yeşil, 200 tepsi hamurun yetmediğini, yenisini yaptıklarını ve yaklaşık 350 tepsi hamur hazırladıklarını söyledi. Halkı 40 kaz ve 100 tavukla memnun etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yeşil, köyün arabaşını dış ülkelere bile tanıttığını belirterek şöyle devam etti: "Burunören köyü Yozgat’ı Türkiye’yi aştı." Birbirine kırgın iki arkadaşın şenlikte barıştığını da anlatan Yeşil, "Arabaşı Şenliği birlik beraberliğin sembolü oldu" diye konuştu.

Şaziye Yeşil ise arabaşı çorbasını herkesin çok beğendiğini ve memnun kaldığını belirtti.

IHA BURUNÖREN KÖYÜ, GELENEKLERİNİ YAŞATMAK VE TOPLUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL ARABAŞI ŞENLİĞİ İLE BİNLERCE KİŞİYİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU.