Yozgat'ın Yerköy ilçesinde farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar veren şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan farklı bankalara ait 4 ATM'ye zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarından kimlik tespit edildi
Bu kapsamda bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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