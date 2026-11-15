11 yıl geçse de hesap sorulacak: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı 27 Temmuz 2015’te şehit eden faillerden biri ile kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen iki kişi, Muş ve Bitlis emniyet birimleri ile Jandarma’nın ortak operasyonuyla yakalandı. Firari şüpheli İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur” dedi.