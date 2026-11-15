Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde düzensiz göçmen geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheliyi ve 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yürüttüğü arazi taramasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin geçişini organize ettiği tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Tarama Özel Harekat koordinesinde yürütüldü

Emniyet ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Geniş çaplı tarama faaliyeti, Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmada yer aldı.

Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde insansız hava araçlarıyla kontrol yapıldı. Termal görüntüleme sistemlerinden yararlanılan devriyede, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yerler tespit edildi.

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Operasyonda 12 kişi yakalandı

Belirlenen bölgeye Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 düzensiz göçmen ile bu kişilerin geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e (Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi / Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 organizatör hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.

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