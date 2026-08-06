Türk tarihinin gizemli mirası Iğdır'da zamana meydan okuyor

Söz konusu eserler, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1991 yılında tescillenerek koruma altına alındı. Geçmişten günümüze ulaşan koçbaşlı mezar taşları, yalnızca Iğdır’ın değil, Anadolu’daki Türk tarihinin ve kültürel mirasının da en önemli eserleri arasında gösterilirken, her yıl çok sayıda tarih araştırmacısı ve ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor.Iğdır Üniversitesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel, koçbaşı ve koç biçimli mezar taşlarının yalnızca Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de ortak kültürel mirası arasında yer aldığını söyleyerek, "Özellikle Kafkasya Havzası, Mezopotamya ve Antik Mısır’da görülen bu koçbaşı ve koç biçimli heykeller, Orta Asya Türk bozkırlarında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte bu gelenek de Anadolu’ya taşınmıştır. Iğdır’da Küllük, Tuzluca, Melekli ve Karakoyunlu’da bu eserlere rastlanmaktadır"dedi.Eserlerin yalnızca mezar taşı olmadığını vurgulayan Adıgüzel, "Koçbaşı ve koç biçimli taşlar, Türk kültürünün inanç dünyasını ve toplumsal yaşamını yansıtan önemli sanat eserleridir. Şamanizm’in etkisiyle yaygınlaşan bu figürler; bereketi, refahı, gücü, cesareti ve ahiret inancını simgelemektedir" dedi.