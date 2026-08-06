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Türk tarihinin gizemli mirası Iğdır'da zamana meydan okuyor

Türk tarihinin gizemli mirası Iğdır'da zamana meydan okuyor

09:48, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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Türk tarihinin gizemli mirası Iğdır'da zamana meydan okuyor

Iğdır'da yüzyıllara meydan okuyan koçbaşlı mezar taşları, Karakoyunlular döneminden günümüze uzanan en önemli Türk kültür mirasları arasında yer alıyor. Güç, cesaret ve bereketi simgeleyen bu eşsiz eserler, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan kadim geleneğin izlerini bugüne taşıyor.

Iğdır’da başta Karakoyunlu ilçesi olmak üzere birçok köyde bulunan koçbaşlı mezar taşları, Karakoyunlular Dönemi’nden günümüze ulaşan en önemli Türk kültür mirasları arasında yer alıyor.14. ve 15. yüzyıllarda Doğu Anadolu’da hüküm süren Karakoyunlular Dönemi’nden günümüze ulaşan koçbaşlı mezar taşları, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdığı kültürel mirasın en önemli simgeleri arasında yer alıyor. 

Iğdır’da başta Karakoyunlu ilçesi olmak üzere birçok köyde bulunan koçbaşlı mezar taşları, Karakoyunlular Dönemi’nden günümüze ulaşan en önemli Türk kültür mirasları arasında yer alıyor.14. ve 15. yüzyıllarda Doğu Anadolu’da hüküm süren Karakoyunlular Dönemi’nden günümüze ulaşan koçbaşlı mezar taşları, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdığı kültürel mirasın en önemli simgeleri arasında yer alıyor.&nbsp;

Güç, cesaret, yiğitlik, bereket ve egemenliği temsil eden koç figürüyle şekillendirilen bu mezar taşları, dönemin sosyal yapısı, inanç sistemi ve taş işçiliğine ışık tutuyor.Araştırmalara göre koçbaşlı mezar taşları, toplumda kahramanlık göstermiş savaşçılar, saygın kişiler ve genç yaşta hayatını kaybedenler adına dikildi. Ağrı Dağı çevresinden çıkarılan siyah bazalt taşlarının ustalıkla işlenmesiyle hazırlanan eserler, yüzyıllardır ayakta kalarak Türk kültür tarihinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor. 

Güç, cesaret, yiğitlik, bereket ve egemenliği temsil eden koç figürüyle şekillendirilen bu mezar taşları, dönemin sosyal yapısı, inanç sistemi ve taş işçiliğine ışık tutuyor.Araştırmalara göre koçbaşlı mezar taşları, toplumda kahramanlık göstermiş savaşçılar, saygın kişiler ve genç yaşta hayatını kaybedenler adına dikildi. Ağrı Dağı çevresinden çıkarılan siyah bazalt taşlarının ustalıkla işlenmesiyle hazırlanan eserler, yüzyıllardır ayakta kalarak Türk kültür tarihinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor.&nbsp;

Iğdır’da bu tarihi mirasın en yoğun görüldüğü yerlerin başında Karakoyunlu ilçesi geliyor. Bunun yanı sıra Tuzluca ilçesi, Küllük köyü, Cennetabat, Hakmehmet, Aşağı Erhacı, Bayraktutan, Çakırtaş, Koçkıran, Necefali, Akyumak ve Çalpala köylerinde de koçbaşlı mezar taşlarına rastlanıyor. Söz konusu eserler, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor. Tarihi mirasın korunması amacıyla Karakoyunlu ilçe merkezinde Koçbaşlı Açık Hava Müzesi oluşturulurken, farklı alanlardan toplanan koçbaşlı mezar taşlarının bir bölümü burada sergileniyor. 

Iğdır’da bu tarihi mirasın en yoğun görüldüğü yerlerin başında Karakoyunlu ilçesi geliyor. Bunun yanı sıra Tuzluca ilçesi, Küllük köyü, Cennetabat, Hakmehmet, Aşağı Erhacı, Bayraktutan, Çakırtaş, Koçkıran, Necefali, Akyumak ve Çalpala köylerinde de koçbaşlı mezar taşlarına rastlanıyor. Söz konusu eserler, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor. Tarihi mirasın korunması amacıyla Karakoyunlu ilçe merkezinde Koçbaşlı Açık Hava Müzesi oluşturulurken, farklı alanlardan toplanan koçbaşlı mezar taşlarının bir bölümü burada sergileniyor.&nbsp;

Söz konusu eserler, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1991 yılında tescillenerek koruma altına alındı. Geçmişten günümüze ulaşan koçbaşlı mezar taşları, yalnızca Iğdır’ın değil, Anadolu’daki Türk tarihinin ve kültürel mirasının da en önemli eserleri arasında gösterilirken, her yıl çok sayıda tarih araştırmacısı ve ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor.Iğdır Üniversitesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel, koçbaşı ve koç biçimli mezar taşlarının yalnızca Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de ortak kültürel mirası arasında yer aldığını söyleyerek, "Özellikle Kafkasya Havzası, Mezopotamya ve Antik Mısır’da görülen bu koçbaşı ve koç biçimli heykeller, Orta Asya Türk bozkırlarında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte bu gelenek de Anadolu’ya taşınmıştır. Iğdır’da Küllük, Tuzluca, Melekli ve Karakoyunlu’da bu eserlere rastlanmaktadır"dedi.Eserlerin yalnızca mezar taşı olmadığını vurgulayan Adıgüzel, "Koçbaşı ve koç biçimli taşlar, Türk kültürünün inanç dünyasını ve toplumsal yaşamını yansıtan önemli sanat eserleridir. Şamanizm’in etkisiyle yaygınlaşan bu figürler; bereketi, refahı, gücü, cesareti ve ahiret inancını simgelemektedir" dedi.

Söz konusu eserler, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1991 yılında tescillenerek koruma altına alındı. Geçmişten günümüze ulaşan koçbaşlı mezar taşları, yalnızca Iğdır’ın değil, Anadolu’daki Türk tarihinin ve kültürel mirasının da en önemli eserleri arasında gösterilirken, her yıl çok sayıda tarih araştırmacısı ve ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor.Iğdır Üniversitesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel, koçbaşı ve koç biçimli mezar taşlarının yalnızca Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de ortak kültürel mirası arasında yer aldığını söyleyerek, "Özellikle Kafkasya Havzası, Mezopotamya ve Antik Mısır’da görülen bu koçbaşı ve koç biçimli heykeller, Orta Asya Türk bozkırlarında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte bu gelenek de Anadolu’ya taşınmıştır. Iğdır’da Küllük, Tuzluca, Melekli ve Karakoyunlu’da bu eserlere rastlanmaktadır"dedi.Eserlerin yalnızca mezar taşı olmadığını vurgulayan Adıgüzel, "Koçbaşı ve koç biçimli taşlar, Türk kültürünün inanç dünyasını ve toplumsal yaşamını yansıtan önemli sanat eserleridir. Şamanizm’in etkisiyle yaygınlaşan bu figürler; bereketi, refahı, gücü, cesareti ve ahiret inancını simgelemektedir" dedi.

14 ve 15. yüzyıllarda Karakoyunlu Devleti’nin bölgede hüküm sürmesiyle birlikte bu sanat eserlerinin yaygın olarak yapıldığını ifade eden Adıgüzel, "Söz konusu eserler, bünyelerinde birçok mesaj barındırmaktadır. Koçbaşı figürü bereketi ve refahı simgelerken, aynı zamanda Şamanizm’de ahiret inancını da sembolize etmektedir. Bu eserler, Orta Çağ Türk plastik taş sanatının seçkin örnekleri arasında kabul edilmektedir. Koçbaşı ve koç biçimli mezar taşları, Ağrı Dağı çevresinden çıkarılan siyah bazalt taşlarının işlenmesiyle oluşturulmuştur.

14 ve 15. yüzyıllarda Karakoyunlu Devleti’nin bölgede hüküm sürmesiyle birlikte bu sanat eserlerinin yaygın olarak yapıldığını ifade eden Adıgüzel, "Söz konusu eserler, bünyelerinde birçok mesaj barındırmaktadır. Koçbaşı figürü bereketi ve refahı simgelerken, aynı zamanda Şamanizm’de ahiret inancını da sembolize etmektedir. Bu eserler, Orta Çağ Türk plastik taş sanatının seçkin örnekleri arasında kabul edilmektedir. Koçbaşı ve koç biçimli mezar taşları, Ağrı Dağı çevresinden çıkarılan siyah bazalt taşlarının işlenmesiyle oluşturulmuştur.

Ustalıkla yontulan bu taşlar, Türk plastik sanatının önemli eserleri arasında gösterilmektedir. 1991 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından bu sanat eserleri Karakoyunlu ilçe merkezinde toplanarak, Karakoyunlu Açık Hava Müzesi adı altında koruma altına alınmıştır" dedi.Koçbaşı mezar taşı, Orta Asya’dan göçebe Türk kültürüyle Anadolu’ya taşınan, koç veya koyun biçiminde yontulmuş geleneksel bir mezar taşı türüdür. Genellikle kahramanlığı, yiğitliği, cömertliği ve ölen kişinin toplumsal statüsünü simgelemek amacıyla Akkoyunlu, Karakoyunlu ve diğer Türk boyları tarafından dikilmiştir

Ustalıkla yontulan bu taşlar, Türk plastik sanatının önemli eserleri arasında gösterilmektedir. 1991 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından bu sanat eserleri Karakoyunlu ilçe merkezinde toplanarak, Karakoyunlu Açık Hava Müzesi adı altında koruma altına alınmıştır" dedi.Koçbaşı mezar taşı, Orta Asya’dan göçebe Türk kültürüyle Anadolu’ya taşınan, koç veya koyun biçiminde yontulmuş geleneksel bir mezar taşı türüdür. Genellikle kahramanlığı, yiğitliği, cömertliği ve ölen kişinin toplumsal statüsünü simgelemek amacıyla Akkoyunlu, Karakoyunlu ve diğer Türk boyları tarafından dikilmiştir
Başlıklar :iğdırkoçbaşı mezarlığıkarakoyunlu
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