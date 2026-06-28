16 yaşındaki çocuk ineğin boynuz darbesiyle öldü

Iğdır’da buzağıyı emzirmesi için ineğin yanına götürülen 16 yaşındaki Muhammed Tazegün, hayvanın boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Iğdır’ın Aralık ilçesinde ineğin boynuz darbeleriyle yaralanan Muhammed Tazegün (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Göğsüne boynuz darbesi aldı
Olay, sabah saatlerinde Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Tazegün, ahırdaki buzağıyı emzirmesi için bahçede otlayan ineğin yanına götürdü. Bu sırada ineğin boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Tazegün, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Tazegün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tazegün, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.