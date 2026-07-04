Iğdır’da 7 bin dekar alanda üretilen karpuzda 30 bin ton rekolte beklentisi

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kent genelinde yaklaşık 7 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sezon 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklendiğini söyledi. Tingiş, “Üreticilerimiz üretiyor üretmeye de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve il müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanındayız” dedi.