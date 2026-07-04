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Iğdır’da 7 bin dekar alanda üretilen karpuzda 30 bin ton rekolte beklentisi

Iğdır’da 7 bin dekar alanda üretilen karpuzda 30 bin ton rekolte beklentisi

22:094/07/2026, Cumartesi
DHA
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Doğu Anadolu’nun Çukurova’sı Iğdır’da karpuz hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Tingiş, kent genelinde yaklaşık 7 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sezon 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklendiğini söyledi.

Ermenistan, İran ve Nahçıvan ile sınırı bulunan, 861 rakımda iklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak anılan Iğdır, bölgenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. 

İklimi dolayısıyla iyi bir verim alınan Iğdır'da üretici Alican Akçan’ın (61) tarlasında karpuz hasadı yapıldı. Hasada Vali M. Fırat Taşolar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile davetliler katıldı. Vali Taşolar ve beraberindekilerin tarladan topladıkları karpuzlar kamyonetlere yüklendi. İlk olarak Iğdır pazarına sunular yeni ürün karpuzlar, daha sonra bölge illerine sevk edilecek.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, kent genelinde yaklaşık 7 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sezon 30 bin tonun üzerinde bir rekolte beklendiğini söyledi. Tingiş, “Üreticilerimiz üretiyor üretmeye de devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve il müdürlüğü olarak üreticilerimizin yanındayız” dedi.

Üretici Alican Akçan, bölgedeki hava şartları sebebiyle Adana’dan 10-15 gün sonra hasada başladıklarını söyledi. Akçan, “7 -8 Çeşit karpuzumuz var. Ata tohumundan üretimlerin yanı sıra Afganistan’dan, İran’dan melez tohumlarımız, hibrit tohumlarımızla çeşit çeşit karpuz ürettik. Iğdır genelindeki tezgahlara şu anda karpuz veriyoruz. Kaliteli karpuz veriyoruz etiketli karpuz veriyoruz” diye konuştu.

Tarlada karpuz hasadına katılan Iğdır esnafı toplanan ilk ürünleri satın aldı.

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