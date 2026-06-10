Yüksek gerilim hattı dehşeti: Dört çocuk babası ölümden döndü, 'Bana tehlikeyi söylemediler'

'ÜÇ GÜN SONRA GÖZÜMÜ ERZURUM’DA AÇTIM'





Erzurum’da üç gün yoğun bakım ünitesinde komada kalan Erhan, “Balkona çıktığımda dışarıda yüksek gerilim elektrik hattı vardı. Aramızdaki mesafe 2-2,5 metre civarındaydı. Balkon mermerine yaklaştıktan sonra çarpıldım. Üç gün sonra gözümü Erzurum Şehir Hastanesi’nde açtım. O zaman hafızam komple gitmişti. Bana ne olduğunu bile bilmiyordum. Arkadaşlarım beni aşağıya indirip üstüme toprak atmışlar. Daha sonra ambulansla önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne, oradan da Erzurum’a sevk etmişler" dedi.