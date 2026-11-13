Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte pasaport ve kimlik belgeleri düzenleyerek yasa dışı yurt dışı geçişlerini organize eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, aranma kaydı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan, vize başvurusu reddedilen ya da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kişilere sahte belge temin ettiği belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bot hesaplar üzerinden konsolosluk randevuları aldığı, gizli bölmeli araçlar ve vizesiz ülkeler üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edildi. Kuyumcu dükkânları üzerinden "emanetçi, mektep ve havala" yöntemleriyle para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları da belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda pasaport ve kimlik belgesi ele geçirildi. Adli işlemler kapsamında 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.