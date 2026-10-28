Zeytinburnu’nda durdurulan araçta 6 kilo 650 gram kokain ele geçirildi

Yaşlıların gayrimenkullerini ele geçiren suç örgütünün firari elebaşı yakalandı

İstanbul’da yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin gayrimenkullerini tehdit, şantaj ve sahte belgelerle ele geçirdiği belirtilen suç örgütünün elebaşı, Şişli’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Müebbet ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlünün, uzun süredir kayıt dışı ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim’de Şişli’de belirlenen adrese operasyon düzenledi. 2000’li yılların ortalarında ortaya çıkan örgütün, yüksek değerli gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri hedef aldığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin mağdurları tehdit, şantaj ve kaçırma yoluyla baskı altına aldığı; taşınmazlarını ise sahte belgeler ve zorla imzalatılan senetlerle ele geçirdiği belirlendi. Örgütle bağlantılı olaylar arasında, 2007’de Beykoz Kanlıca’daki tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen V.A.E’nin evlatlık çocuğunun kaçırılması da yer aldı. Mersin’de alıkonulan mağdur operasyonla kurtarılırken, V.A.E’nin ölümüne ilişkin yapılan otopside bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Tarihi yalısının sahte vekâletnameyle devredildiği de ortaya çıkarıldı. Aynı yıl Yeşilköy’deki villalarını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşlerin de kaçırıldığı, Ş.G’nin cesedinin Çorlu’da bulunduğu, ağır yaralı halde hastane önüne bırakılan F.G’nin ise 23 Nisan 2008’de hayatını kaybettiği bildirildi. 12 Haziran 2008’de düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşı ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler yakalanmıştı. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada 33 kişi tutuklanmış, örgüt elebaşı hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası verilmişti.