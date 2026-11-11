DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: İklim krizi bir sağlık krizidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İklim krizi bir sağlık krizidir. İklim değişikliğinin atmosfer, kutup buzulları ve deniz seviyeleri üzerindeki etkileri ciddi ve büyüktür, ancak birçok insan için bunlar uzak tehditlerdir. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri gelecek için teorik bir risk değildir. Bu etkiler tam burada ve şu an yaşanmaktadır" dedi.