Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Antalya'da başladı.
Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği COP31'de Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın 95 ülkesinden gelen 102 lideri karşıladı.
102 LİDER ALTI KITA AYNI KAREDE
11-12 Kasım tarihlerini kapsayan Antalya Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde aile fotoğrafı çekildi.
102 LİDER 95 ÜLKE KATILIYOR
9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'in üçüncü gününde, 11-12 Kasım tarihlerini kapsayan Antalya Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Mavi Bölge'de saat 08.30'dan itibaren devlet ve hükümet başkanlarının karşılanmasıyla başlayan programda, saat 11.45'te aile fotoğrafı çekilecek. Saat 12.15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Liderler Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Zirveye 6 kıta 95 ülkeden 102 liderin katılımı bekleniyor. Açılışta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşacak. Saat 14.00'te üst düzey oturumların açılışının ardından liderlerin ulusal açıklamaları, ikili görüşmeler ve çeşitli toplantılar yapılacak. Ormanların korunması ve herkes için erken uyarı sistemleri de günün önemli gündemleri arasında yer alacak.
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