Uzak Şehir’in yıldızları COP31 açılışında: 'Ortak bir derdimiz var'

DİLİN DÖĞER: ORTAK BİR DERDİMİZ VAR





Sorunların insan hikayeleri aracılığıyla anlatılmasının önemini vurgulayan Dilin Döğer, COP31'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döğer, duygularını şöyle anlattı:





“Öncelikle ortak bir derdimiz var. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar, bilim insanları, sanatçılar, herkes burada. Sanatçılar da dikkat çekmek için dünyanın her yerinde çok ilginç çalışmalar yapıyor. Oyuncu olarak ben de televizyon aracılığıyla insanlara nasıl yardımcı olabiliyorsam, örnek hikâyelerle onların bu sorunlarla bağ kurmalarını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen bu tarz problemleri rakamlarla, raporlarla anlatmaktansa bir insanın hikâyesiyle karşı tarafa daha iyi aktarabiliyorsunuz. O yüzden böyle etkinliklerde var olmayı önemli buluyorum.”