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Uzak Şehir’in yıldızları COP31 açılışında: 'Ortak bir derdimiz var'

13:36, 10/11/2026, Salı
DHA
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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları damga vurdu. Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, zirveye katılarak küresel çevre krizine karşı eylem çağrısında bulundu.

Dünyanın dört bir yanından gelen diplomatlar, bilim insanları ve aktivistlerin buluştuğu COP31 zirvesinde yer alan ünlü oyuncular, bireysel sorumluluklardan eğitime kadar kritik mesajlar verdi.

SİNEM ÜNSAL: BU TARİHİ BİR GÜN


COP31'in açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sinem Ünsal, zirvenin küresel ölçekte ortak bir çabanın göstergesi olduğunu vurguladı. Ünsal şöyle devam etti:


"Bu tarihi bir gün ve buraya gelip buna tanıklık etmek büyük şans. Çünkü kendi çapımızda, kendi sosyal yaşamımızda aldığımız önlemler ya da yapmaya çalıştığımız şeylerin dışında, global olarak bir çabanın var olduğunu görmek insanı çok güvende hissettiriyor. Bu yolculuğun çok güzel olacağını düşünüyorum ve çok mutluyum bir parçası olmaktan.”

OZAN AKBABA: 10 KİŞİDEN BİRİ HAREKETE GEÇSE DÜNYA DEĞİŞİR


İklim kriziyle mücadelede konuşulanların eyleme dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Ozan Akbaba, bireysel sorumlulukların yanı sıra çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değindi.


Akbaba, “COP 31'in de mottosunda olduğu gibi diyalog, uzlaşı, hareket ve aksiyon. Bu çok önemli. Gerçekten konuşulan şeylerin bir şekilde uzlaşıya varıldıktan sonra harekete geçirilmesi gerekiyor ki, bu dünyada rahat 10 kişiden birini etkileyebilen, onun inisiyatifine kalmış bir şey. Her 10 kişiden birisi gerçekten üstüne düşeni yaptığında zaten iklim için, dünya için yeterince adım atmış oluyor. Herkesin kendi çocuğuna bu sorumluluğu yükleyebilmesi çok önemli" dedi.

ATAKAN ÖZKAYA: İKLİM BİLİNCİ İLKOKULLARDA DERS OLARAK OKUTULMALI


COP31'e bilinçlenmek amacıyla katıldığını belirten Atakan Özkaya ise iklim kriziyle mücadelede bireysel alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu şöyle konuştu:


“Ben bilinçlenmeye geldim. Dünya bir krize doğru gidiyor, hatta bence bir krizin ortasında. Burada devletlerin ve büyük şirketlerin sorumluluğu çok fazla. Türkiye'nin de dediği gibi harekete geçmek gerekiyor, aksiyon almak gerekiyor. Türkiye’nin bunun öncüsü olacağını düşünüyorum. Bilinçlenmeyi ilkokullarda ders olarak anlatmamız lazım. Suyu, tarımı, çünkü dünyanın en büyük sorunu, o yüzden suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bir organizasyon. İyi ki Türkiye'de yapılıyor.

DİLİN DÖĞER: ORTAK BİR DERDİMİZ VAR


Sorunların insan hikayeleri aracılığıyla anlatılmasının önemini vurgulayan Dilin Döğer, COP31'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döğer, duygularını şöyle anlattı:


“Öncelikle ortak bir derdimiz var. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar, bilim insanları, sanatçılar, herkes burada. Sanatçılar da dikkat çekmek için dünyanın her yerinde çok ilginç çalışmalar yapıyor. Oyuncu olarak ben de televizyon aracılığıyla insanlara nasıl yardımcı olabiliyorsam, örnek hikâyelerle onların bu sorunlarla bağ kurmalarını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen bu tarz problemleri rakamlarla, raporlarla anlatmaktansa bir insanın hikâyesiyle karşı tarafa daha iyi aktarabiliyorsunuz. O yüzden böyle etkinliklerde var olmayı önemli buluyorum.”

Başlıklar :cop31uzak şehirbirleşmiş milletler i̇klim değişikliği konferansısinem ünsalozan akbabaatakan özkayadilin döğer
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Uzak Şehir’in yıldızları COP31 açılışında: 'Ortak bir derdimiz var'

Dünyanın dört bir yanından gelen diplomatlar, bilim insanları ve aktivistlerin buluştuğu COP31 zirvesinde yer alan ünlü oyuncular, bireysel sorumluluklardan eğitime kadar kritik mesajlar verdi.

SİNEM ÜNSAL: BU TARİHİ BİR GÜN


COP31'in açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sinem Ünsal, zirvenin küresel ölçekte ortak bir çabanın göstergesi olduğunu vurguladı. Ünsal şöyle devam etti:


"Bu tarihi bir gün ve buraya gelip buna tanıklık etmek büyük şans. Çünkü kendi çapımızda, kendi sosyal yaşamımızda aldığımız önlemler ya da yapmaya çalıştığımız şeylerin dışında, global olarak bir çabanın var olduğunu görmek insanı çok güvende hissettiriyor. Bu yolculuğun çok güzel olacağını düşünüyorum ve çok mutluyum bir parçası olmaktan.”

OZAN AKBABA: 10 KİŞİDEN BİRİ HAREKETE GEÇSE DÜNYA DEĞİŞİR


İklim kriziyle mücadelede konuşulanların eyleme dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Ozan Akbaba, bireysel sorumlulukların yanı sıra çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değindi.


Akbaba, “COP 31'in de mottosunda olduğu gibi diyalog, uzlaşı, hareket ve aksiyon. Bu çok önemli. Gerçekten konuşulan şeylerin bir şekilde uzlaşıya varıldıktan sonra harekete geçirilmesi gerekiyor ki, bu dünyada rahat 10 kişiden birini etkileyebilen, onun inisiyatifine kalmış bir şey. Her 10 kişiden birisi gerçekten üstüne düşeni yaptığında zaten iklim için, dünya için yeterince adım atmış oluyor. Herkesin kendi çocuğuna bu sorumluluğu yükleyebilmesi çok önemli" dedi.

ATAKAN ÖZKAYA: İKLİM BİLİNCİ İLKOKULLARDA DERS OLARAK OKUTULMALI


COP31'e bilinçlenmek amacıyla katıldığını belirten Atakan Özkaya ise iklim kriziyle mücadelede bireysel alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu şöyle konuştu:


“Ben bilinçlenmeye geldim. Dünya bir krize doğru gidiyor, hatta bence bir krizin ortasında. Burada devletlerin ve büyük şirketlerin sorumluluğu çok fazla. Türkiye'nin de dediği gibi harekete geçmek gerekiyor, aksiyon almak gerekiyor. Türkiye’nin bunun öncüsü olacağını düşünüyorum. Bilinçlenmeyi ilkokullarda ders olarak anlatmamız lazım. Suyu, tarımı, çünkü dünyanın en büyük sorunu, o yüzden suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bir organizasyon. İyi ki Türkiye'de yapılıyor.

DİLİN DÖĞER: ORTAK BİR DERDİMİZ VAR


Sorunların insan hikayeleri aracılığıyla anlatılmasının önemini vurgulayan Dilin Döğer, COP31'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döğer, duygularını şöyle anlattı:


“Öncelikle ortak bir derdimiz var. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar, bilim insanları, sanatçılar, herkes burada. Sanatçılar da dikkat çekmek için dünyanın her yerinde çok ilginç çalışmalar yapıyor. Oyuncu olarak ben de televizyon aracılığıyla insanlara nasıl yardımcı olabiliyorsam, örnek hikâyelerle onların bu sorunlarla bağ kurmalarını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen bu tarz problemleri rakamlarla, raporlarla anlatmaktansa bir insanın hikâyesiyle karşı tarafa daha iyi aktarabiliyorsunuz. O yüzden böyle etkinliklerde var olmayı önemli buluyorum.”

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