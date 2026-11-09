COP31'de sağlık tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı: 7/24 sağlık hizmeti sunulacak

İklimin kalbi Antalya’da 1,1 milyon mekrekarelik COP31 alanında atacak

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı’nda yarın başlıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı COP toplantılarına Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor. 12 gün sürecek organizasyon için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya’da 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı Yeşil Bölge olmak üzere 1 milyon 100 bin metrekarelik COP31 Alanı’ndan düzenlemeler tamamlandı. Mavi Bölge’de 11–12 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek. Bugüne kadar 102 ülkeden lider, 300’den fazla bakan COP31’e katılım bildirdi. Türkiye, söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı; ülkelerin harekete geçmesini teşvik edecek “Uygulama COP’u” vizyonunu hayata geçirmek istiyor. Zirvede 196 ülke ve AB’nin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye’de tartışacak. Zirveye Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Yeşil Bölge'yi ise 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Mavi Bölge’de dünya liderleri iklimin geleceğini müzakere ederken Yeşil Bölge’de ise Türkiye bu müzakerelerin uygulamaya dönüşmüş halini hayata geçirdiği Sıfır Atık, İklim Dirençli Şehirler gibi projelerle dünyaya sunacak.