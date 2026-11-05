Antalya'da yapı market yangında küle döndü: Tiner ve boyalar alevleri körükledi

Antalya’da MİT görevlisi yalanıyla 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa: İki şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 218 bin lira dolandıran ve 3 milyon 500 bin liralık arsasını sattırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerine adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Dolandırıcılıkta kullanılan korsan taksinin sürücüsüne 100 bin lira ceza kesildi.